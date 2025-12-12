El gobierno de China lanzó una advertencia directa a México tras el anuncio de nuevos aranceles a productos asiáticos provenientes de países con los que no existe un tratado de libre comercio. La respuesta oficial dejó claro el malestar de Pekín y abrió un frente diplomático que podría escalar si la medida no se corrige.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, pidió públicamente al gobierno mexicano “corregir su proceder lo antes posible” y trabajar en la misma dirección que China para proteger el interés común de la relación comercial bilateral. El mensaje no fue menor: se trata de una llamada de atención formal ante una decisión que China considera contraria al espíritu de cooperación económica.

Las medidas anunciadas por México buscan imponer aranceles a productos de origen asiático como parte de una estrategia de protección industrial. Sin embargo, la reacción china revela que el impacto va más allá de lo comercial. Para Pekín, el movimiento mexicano introduce incertidumbre en una relación económica que ha crecido de manera constante en los últimos años.

Implicaciones para México

China es uno de los principales socios comerciales de México en Asia y una fuente clave de insumos para sectores estratégicos como manufactura, electrónica, autopartes y tecnología. Un deterioro en la relación podría traducirse en represalias comerciales, encarecimiento de productos y afectaciones directas a cadenas de suministro que ya operan bajo presión.

Además, el señalamiento chino coloca al gobierno mexicano en una posición incómoda en el tablero internacional. Mientras México busca atraer inversión y presentarse como un socio confiable en un contexto de tensiones globales, decisiones unilaterales pueden debilitar esa narrativa y abrir conflictos innecesarios.

Hasta ahora, el gobierno federal no ha respondido públicamente a la exigencia de China. El silencio, en este contexto, también comunica. Si no hay ajustes o explicaciones claras, el diferendo podría pasar del terreno diplomático al económico en cuestión de semanas.