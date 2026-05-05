Scooters, motobicis y bicis eléctricas deberán tener placa y licencia en CDMX desde julio

La Ciudad de México comenzará a regular scooters, bicicletas eléctricas, motobicis y otros vehículos motorizados eléctricos personales a partir del 1 de julio de 2026.

La nueva medida obligará a los usuarios de estos vehículos, conocidos como VEMEPEs, a registrarlos, emplacarlos y contar con licencia de conducir para poder circular en la capital.

El anuncio fue realizado por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, quienes señalaron que el objetivo es ordenar un mercado que creció sin control durante los últimos años.

Durante la presentación, las autoridades reconocieron que actualmente no tienen certeza sobre cuántos vehículos de este tipo circulan en la capital.

Qué vehículos deberán registrarse y portar placa

La regulación aplicará para los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales, categoría en la que entran scooters, bicicletas eléctricas, motobicis y otros vehículos eléctricos de uso personal con motor.

El nuevo reglamento establece que deberán contar con matrícula, licencia y un distintivo de movilidad eléctrica para circular en la Ciudad de México.

A partir del 1 de julio de 2026, todos los vehículos nuevos de este tipo deberán venderse ya emplacados. Para quienes ya cuentan con uno, habrá un periodo de regularización que se extenderá hasta el 20 de noviembre de 2026.

Las sanciones comenzarán primero para los VEMEPEs nuevos, a partir del 1 de septiembre. Después, se aplicarán de manera general desde el 20 de noviembre para los vehículos que ya circulan en la capital.

Multas y corralón para quienes incumplan

El nuevo reglamento también contempla sanciones económicas para quienes incumplan las reglas de circulación.

Entre las conductas que podrán ser multadas están no portar casco, circular sobre banquetas, invadir ciclovías o carriles confinados, así como transitar en vías donde la velocidad máxima permitida sea superior a 50 kilómetros por hora.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las multas irán de 10 a 20 UMAs, lo que equivale a montos de entre mil 175 y 2 mil 350 pesos, dependiendo de la infracción.

Las autoridades también informaron que los vehículos podrán ser remitidos al corralón en caso de incumplimiento.

Con esta regulación, la CDMX busca poner orden a una forma de movilidad que se expandió rápidamente, pero que hasta ahora operaba sin un registro claro, sin control sobre el número de unidades y con vacíos en materia de seguridad vial.