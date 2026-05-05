La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió sin mencionar por nombre a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, luego de que la política española defendiera en México la figura de Hernán Cortés y la Conquista.

Durante la conmemoración de la Batalla de Puebla, Sheinbaum aprovechó el peso histórico de la fecha para lanzar un mensaje de defensa de la soberanía nacional y rechazar los discursos que presentan la Conquista como un episodio de salvación o civilización.

“A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota; a quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, les decimos: están destinados a la derrota”, afirmó la mandataria frente a miles de soldados en Puebla.

El mensaje llegó después de la visita de Díaz Ayuso a México, donde la presidenta madrileña reivindicó el mestizaje y la figura de Cortés, un tema que ha generado tensión política y cultural entre México y España por las heridas históricas vinculadas a la colonización.

Sheinbaum usa la Batalla de Puebla para defender la soberanía mexicana

La ceremonia del 5 de mayo tuvo una carga política evidente. Sheinbaum vinculó la memoria de la Batalla de Puebla, cuando México resistió la invasión francesa en 1862, con las discusiones actuales sobre soberanía, injerencia extranjera y defensa del país frente a presiones externas.

“Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos libres”, dijo la presidenta, al retomar la figura de Benito Juárez y la tradición liberal mexicana frente a intentos de intervención extranjera.

Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje fuerte desde Puebla durante la conmemoración del 5 de mayo.



“A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota”, afirmó.



La presidenta señaló que la historia de México está marcada por la resistencia… pic.twitter.com/U6JN1pBfBw — Fernanda Familiar (@qtf) May 5, 2026

La mandataria también dirigió su mensaje contra sectores conservadores, a quienes acusó de buscar apoyo fuera del país cuando no logran respaldo popular en México.

“A esos que buscan la intervención extranjera, a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia, a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México, a ellos les decimos, con verdad y justicia, que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota”, expresó.

El discurso también se da en medio de tensiones recientes con Estados Unidos, luego de señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico, además de la controversia por la presencia de agentes de la CIA en México.

Díaz Ayuso, Hernán Cortés y la nueva tensión con España

La visita de Isabel Díaz Ayuso a México encendió críticas por su defensa de la Conquista y del mestizaje. En un acto realizado en la capital mexicana, la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que el mestizaje representa esperanza y alegría, y rechazó la lectura de la Conquista como genocidio.

Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, el Gobierno mexicano ha pedido a la Corona española reconocer los abusos cometidos contra los pueblos indígenas durante la Conquista. Esa solicitud abrió un periodo de enfriamiento diplomático entre ambos países, aunque en meses recientes se habían dado señales de recomposición.

Sheinbaum retomó esa discusión desde una postura histórica y política. Para la presidenta, reivindicar a Hernán Cortés equivale a ignorar las atrocidades cometidas contra los pueblos originarios y a sostener una visión colonial del pasado mexicano.

En Puebla, la mandataria convirtió la conmemoración histórica en un mensaje directo contra quienes, desde dentro o fuera del país, apelan a la intervención extranjera o celebran figuras asociadas con la dominación colonial.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, integrante de Morena, también se sumó al tono del acto y criticó a las voces que consideran que los problemas de México deben resolverse desde fuera.

El mensaje de Sheinbaum fue claro: la defensa de la soberanía volvió al centro de su discurso público, justo cuando México enfrenta presiones políticas externas y una nueva polémica por la lectura histórica de la Conquista.