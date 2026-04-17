Edith Guadalupe fue hallada sin vida en CDMX tras salir a buscar trabajo; entró a edificio en la Benito Juárez

La búsqueda de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años, terminó de la peor forma. Después de haber sido reportada como desaparecida el 15 de abril de 2026 en la alcaldía Iztapalapa, su cuerpo fue localizado sin vida dentro de un edificio ubicado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la información difundida, a Edith se le vio ingresar al inmueble, pero ya no salir. Lo último que se supo de ella fue que abordó un servicio de mototaxi por aplicación para llegar al lugar. Desde entonces, su familia comenzó una búsqueda desesperada para dar con su paradero.

Lo que se sabe de la desaparición de Edith Guadalupe

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la investigación tras recibir la denuncia por desaparición, mientras que la Comisión de Búsqueda de Personas emitió la ficha correspondiente con el folio D/01264/2026/CBP. En ese boletín se indicó que Edith fue vista por última vez en la colonia Magdalena Atlazolpa.

Otra vez la misma rabia.



En Avenida Revolución 829, la pesadilla terminó de la forma más horrible. Familiares de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar confirmaron que dentro de un departamento fue hallado un cuerpo embolsado.



Edith Guadalupe estaba desaparecida desde el 15 de abril.… pic.twitter.com/kjzvmPcXQi — Fernanda Familiar (@qtf) April 17, 2026

Según la información del caso, la joven salió de su casa para buscar trabajo, pero no regresó. Su familia también tuvo una pista clave: Edith envió su ubicación a una tía antes de desaparecer. Ese dato fue compartido con la fiscalía antes del hallazgo. Además, se supo que el conductor del mototaxi la dejó precisamente afuera del edificio donde después fue localizada sin vida.

Horas antes de que se confirmara el hallazgo, familiares de Edith se manifestaban afuera del inmueble para exigir su localización. Mientras bloqueaban la vialidad, fueron notificados por autoridades de que dentro del edificio había sido encontrado un cuerpo. La escena condensó el horror de una búsqueda que ya llevaba días marcada por la angustia, la incertidumbre y el miedo.

Fiscalía confirma el hallazgo y abre investigación por feminicidio

La fiscalía capitalina confirmó posteriormente que el cuerpo hallado correspondía a Edith Guadalupe. El caso será investigado como feminicidio, con el objetivo de esclarecer qué ocurrió, reconstruir los últimos movimientos de la víctima e identificar a quien o quienes resulten responsables.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨

Localizan sin vida a Edith Guadalupe, joven de 21 años que desapareció tras salir a buscar trabajo en CdMx



📺 La información con @pamelaalongoria en #MILENIONoticias pic.twitter.com/k17373G864 — Milenio (@Milenio) April 17, 2026

De acuerdo con la propia autoridad, la investigación permitió establecer la última ruta conocida de Edith, incluido su traslado al inmueble de la alcaldía Benito Juárez. A las 1:30 horas del 17 de abril comenzó una inspección ministerial en el lugar, donde se realizaron diligencias y aseguramientos que derivaron en la localización del cuerpo. Más tarde, a las 5:30 horas, peritos iniciaron el procesamiento del sitio y del cuerpo conforme a los protocolos correspondientes.

Ahora, mientras la familia inicia el proceso de reconocimiento y enfrenta un duelo devastador, queda abierta una investigación que deberá responder preguntas fundamentales. Edith salió a buscar trabajo y terminó asesinada. Ese hecho, por sí solo, retrata con toda su crudeza el nivel de vulnerabilidad y violencia que siguen enfrentando demasiadas mujeres en la Ciudad de México.