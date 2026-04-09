Ciudadanos y COPACOS, las Comisiones de Participación Comunitaria de la Ciudad de México, entregarán este viernes 10 de abril a las 10:00 de la mañana un oficio con firmas para exigir la reposición total de la consulta del Plan General de Desarrollo 2025-2045. La primera entrega será afuera de las oficinas de la Jefatura de Gobierno de la CDMX y después llevarán la misma documentación al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, ubicado en San Lorenzo 712, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

La movilización ocurre en medio del cierre del periodo oficial de consulta sobre el PGD. De acuerdo con una nota de Capital CDMX, vecinos de distintas colonias y alcaldías emprendieron en los últimos días una campaña de recolección de firmas para pedirle al Instituto de Planeación y al gobierno de Clara Brugada que suspendan la consulta actual y repongan todo el proceso.

La exigencia creció en varias colonias y alcaldías

Según el reporte, las firmas ya se han recolectado en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc como Tabacalera, Hipódromo, Condesa, Juárez y Roma Sur, además de otros puntos como Tlacopac, Guadalupe Inn, Florida y Jardines del Pedregal en Álvaro Obregón; Barrio Oxtopulco en Coyoacán; Del Valle en Benito Juárez; Lomas de Chapultepec y Polanco en Miguel Hidalgo; así como El Molino y San Pedro Cuajimalpa. Los módulos fueron instalados en sitios como Plaza de la República, Parque México y el camellón de Alfonso Reyes.

La intención, según los propios convocantes, es reunir la mayor cantidad posible de firmas para presionar a las autoridades capitalinas antes de que concluya el proceso. Los vecinos sostienen que la consulta actual “carece de legitimidad” y que ha sido una simulación, además de acusar que los foros y asambleas organizados por Morena fueron manipulados. En sus lonas, la consigna central es: “Sin participación ciudadana real el PGD carece de legitimidad”.

El reclamo ocurre mientras el gobierno rechaza reponer el proceso

El contexto político elevó todavía más la tensión. Capital CDMX reportó que el 10 de abril termina el periodo de consulta y que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya declaró que no habrá más prórrogas ni se repondrá el proceso. Frente a eso, vecinos, COPACOS y otros colectivos han endurecido su postura y buscan dejar constancia formal de su rechazo.

Además de entregar las firmas al Instituto de Planeación y a la Jefatura de Gobierno, también prevén remitir copia a diputados de las comisiones de Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Congreso capitalino. Entre sus denuncias también aparece el señalamiento de un presunto intento por desaparecer a los COPACOS y sustituirlos por asambleas vecinales controladas desde estructuras subordinadas al gobierno capitalino.

Con ese escenario, la jornada del viernes 10 de abril no será solo una entrega administrativa. Para los vecinos y representantes comunitarios, será también un acto político para intentar frenar el cierre de una consulta que consideran inválida desde su origen.