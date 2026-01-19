Antes de salir, no olvides la chamarra. El frío seguirá presente en la Ciudad de México este martes 20 de enero, con alertas activas en varias alcaldías y posibilidad de lluvias durante el día.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta naranja en Tlalpan, donde se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados durante la madrugada y primeras horas de la mañana, específicamente entre la 1:00 y las 8:00 horas. El frío será intenso, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Además, se mantiene alerta amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, donde el termómetro podría bajar a entre 4 y 6 grados durante la noche y al amanecer.

Recomendaciones ante el frío en CDMX

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan:

Evitar cambios bruscos de temperatura

Mantenerse bien hidratado

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Abrigarse adecuadamente, especialmente cubriendo boca y nariz

Y ojo, porque el frío no llega solo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este martes se esperan lluvias aisladas en la CDMX y chubascos intermitentes en el Estado de México, por lo que no está de más cargar paraguas o impermeable.

El miércoles 21 de enero continuará el ambiente frío y las lluvias en ambas entidades, así que todo apunta a que las bajas temperaturas seguirán unos días más. Hora de sacar la cobija extra y planear bien los trayectos.