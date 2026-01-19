Antes de salir, no olvides la chamarra. El frío seguirá presente en la Ciudad de México este martes 20 de enero, con alertas activas en varias alcaldías y posibilidad de lluvias durante el día.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta naranja en Tlalpan, donde se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados durante la madrugada y primeras horas de la mañana, específicamente entre la 1:00 y las 8:00 horas. El frío será intenso, por lo que se recomienda extremar precauciones.
Además, se mantiene alerta amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, donde el termómetro podría bajar a entre 4 y 6 grados durante la noche y al amanecer.
Recomendaciones ante el frío en CDMX
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan:
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Mantenerse bien hidratado
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C
- Abrigarse adecuadamente, especialmente cubriendo boca y nariz
Y ojo, porque el frío no llega solo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este martes se esperan lluvias aisladas en la CDMX y chubascos intermitentes en el Estado de México, por lo que no está de más cargar paraguas o impermeable.
El miércoles 21 de enero continuará el ambiente frío y las lluvias en ambas entidades, así que todo apunta a que las bajas temperaturas seguirán unos días más. Hora de sacar la cobija extra y planear bien los trayectos.