La ceremonia del Premio Nobel de la Paz quedó envuelta en incertidumbre después de que el Instituto Nobel confirmara la cancelación definitiva de la conferencia de prensa programada para este martes con la ganadora del galardón, María Corina Machado. La líder opositora venezolana, obligada a vivir en la clandestinidad por las amenazas del régimen de Nicolás Maduro, no pudo presentarse y su paradero inmediato volvió a generar preocupación internacional.

Durante la mañana en Oslo, el evento fue retrasado en varias ocasiones. Finalmente, el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim, anunció que no existirían más intentos de reprogramación debido a la falta de garantías sobre la seguridad y el traslado de Machado.

El Instituto Nobel explicó que la propia ganadora había declarado en entrevistas previas lo complejo que sería viajar a Noruega. Persecución política, órdenes de captura y un seguimiento constante por parte de la inteligencia venezolana han hecho que la opositora se mueva en la absoluta reserva desde hace meses.

Pese a la cancelación, la ceremonia del Premio Nobel de la Paz programada para este miércoles sigue en pie. Sin embargo, el Instituto Nobel evitó confirmar la presencia física de Machado y señaló que aún no pueden proporcionar información sobre cuándo ni cómo podría llegar a Oslo.

El caso reabre el debate sobre la represión del régimen de Maduro y las condiciones extremas que enfrentan los líderes opositores en Venezuela. El reconocimiento internacional otorgado a Machado contrasta con el aislamiento forzado que vive en su propio país. El Premio Nobel de la Paz, que suele servir como plataforma para amplificar voces perseguidas, enfrenta este año la paradoja de tener a una laureada que no puede hablar públicamente por temor a ser capturada.