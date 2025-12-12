El gobierno de Bulgaria colapsó este martes luego de semanas de protestas masivas contra la corrupción, la impunidad y la captura del Estado por redes políticas y empresariales. Decenas de miles de ciudadanos tomaron las calles de Sofía y otras ciudades clave hasta forzar la salida del Ejecutivo, en una de las mayores movilizaciones sociales que ha vivido el país en los últimos años.

Las protestas comenzaron como una reacción al hartazgo acumulado por escándalos de corrupción, falta de rendición de cuentas y una justicia percibida como subordinada al poder político. Con el paso de los días, el movimiento creció y se convirtió en una presión constante e incontrolable que terminó por hacer inviable la gobernabilidad.

Manifestantes exigieron la renuncia inmediata del gobierno, investigaciones independientes, reformas profundas al sistema judicial y el fin de la impunidad para funcionarios de alto nivel. La magnitud de las movilizaciones dejó claro que el conflicto ya no era político, sino social: una ruptura abierta entre la ciudadanía y sus gobernantes.

Un mensaje que resuena más allá de Bulgaria

La caída del gobierno búlgaro tiene implicaciones que trascienden sus fronteras. Envía un mensaje contundente a otras democracias frágiles donde la corrupción se ha normalizado: cuando las instituciones fallan, la presión ciudadana puede convertirse en el último contrapeso real.

En Bulgaria, la protesta no fue espontánea ni aislada. Fue el resultado de años de denuncias ignoradas, promesas incumplidas y un sistema político incapaz de corregirse desde dentro. La calle terminó haciendo lo que las instituciones no hicieron.

Ahora el país entra en una etapa de transición política marcada por la incertidumbre, pero también por una exigencia clara: reconstruir el poder público bajo principios de transparencia, legalidad y control ciudadano.

La lección incómoda

Lo ocurrido en Bulgaria confirma una verdad incómoda para muchos gobiernos: la corrupción no siempre cae por elecciones, a veces cae por agotamiento social. Cuando el abuso se vuelve estructural y la impunidad se protege desde arriba, el costo político termina siendo insostenible.

La pregunta ya no es por qué cayó el gobierno, sino cuántos más están caminando hacia el mismo desenlace.