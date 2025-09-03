Qué dijo

“Tenemos muy mala oposición, ojalá que por el bien de México tuviéramos mejor oposición. Se está llevando la paliza de su vida. Una gran mayoría de mexicanos estamos con Claudia Sheinbaum. Estamos bien y vamos a estar mejor”, declaró el diputado morenista Arturo Ávila.

Lo que ocultó y los escándalos

El discurso de Ávila contrasta con su historial. En 2024 adquirió una mansión en California valuada en 4.8 millones de dólares, pagada casi en su totalidad en pocos meses, pese a que sus empresas habían enfrentado congelamientos de cuentas.

A través de IBN Industrias Militares y filiales, consiguió contratos millonarios con Sedena, Pemex, AICM, Banco del Bienestar y Segalmex, donde incluso simuló competencia con empresas ligadas a su familia. También ha sido vinculado con contratos opacos de seguridad y blindaje que terminaron en incumplimientos e inhabilitaciones.

El PAN ya pidió una comisión especial para investigarlo por presunto enriquecimiento ilícito, nexos con el crimen organizado y falsedad en declaraciones patrimoniales.

Implicaciones

Mientras presume que la oposición está “en la lona”, los señalamientos de corrupción y conflictos de interés lo ponen a él bajo la lupa. La contradicción es evidente: Morena habla de austeridad y transparencia, pero su vocero acumula mansiones, contratos y sospechas. la realidad es que su historial es un lastre para la credibilidad de la 4T. Habla de palizas políticas, cuando los golpes más fuertes vienen de sus propios escándalos. No es solo incongruente: es un cínico.