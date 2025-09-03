Ciudad de México, 27 de agosto de 2025. En entrevista con los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, el senador Gerardo Fernández Noroña causó revuelo al negarse a informar cuánto gana por YouTube, argumentando que «no estás cuentachiles». Asimismo, evitó detallar qué institución bancaria le prestó el crédito para la adquisición de su residencia, pese a requerirse en su declaración patrimonial.

Lo que dijo Noroña

Durante la emisión de Los Periodistas, Noroña respondió con brusquedad a la pregunta sobre sus ganancias en YouTube, diciendo: “¿Cómo quieres que te diga? No estás cuentachiles.”

Sobre el crédito hipotecario para su casa, cuyo valor rondaba los 12 millones de pesos, mencionó que la obtuvo con base en sus ingresos. Sin embargo, no precisó qué banco le otorgó el crédito, a pesar de que se le preguntó varias veces; quedó sin detalle en su declaración patrimonial.

¿Cómo declara ingresos en el SAT?

En México, los legisladores deben presentar declaración ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por ingresos de diversas fuentes, incluyendo honorarios o actividades paralelas como YouTube. La omisión de estos ingresos en su documentación oficial genera dudas sobre su congruencia fiscal y transparencia.

Contexto y reacción pública