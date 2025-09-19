Andy cuenta con 3 amparos para que no lo detengan ¿por ser la cabeza del huachicol entre México y Texas?

Tres amparos, tres frentes de protección

Lejos de ser un rumor aislado, los documentos judiciales confirman que Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del expresidente, no cuenta con uno ni con dos, sino con tres juicios de amparo en curso para blindarse contra órdenes de aprehensión.

Además de Andy, en estas demandas aparecen también sus hermanos José Ramón y Gonzalo López Beltrán, junto con una larga lista de personajes señalados como parte de la red del huachicol fiscal.

Los expedientes

Amparo 1728/2025 Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX.

Promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald .

. Protege a Andy y Gonzalo López Beltrán, junto a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios, Miguel Ángel Solano Ruiz, Diana Heleyn Foullon Gómez, Roberto Blanco Cantú, Fernando Farías Laguna, Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela, Bertha Elizabeth Castro, Elvira Xóchitl Palomo, Ismael Ricaño Matías, Anatalia Joselín Gutiérrez, Raúl Mendoza y Raúl Torres. Amparo 1446/2025 Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco.

Presentado por Eribel Mejía Barrios , el mismo abogado ligado a otros casos polémicos.

, el mismo abogado ligado a otros casos polémicos. En este expediente aparecen los tres hermanos López Beltrán, junto a los mismos nombres de la red vinculada al huachicol, incluyendo a Fernando Farías Laguna y Roberto Blanco Cantú. Amparo 2098/2025 (Zacatecas) Publicado previamente por el periodista Claudio Ochoa Huerta .

. Este fue el primer expediente que reveló la protección judicial a Andy y Bobby López Beltrán junto con personajes ligados al contrabando de combustibles.

Lo extraño: quiénes promueven las demandas

Los nombres de los promoventes llaman la atención:

Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald , quien aparece como responsable de la demanda en CDMX y Zacatecas, pese a irregularidades procesales como la falta de firma en el escrito inicial.

, quien aparece como responsable de la demanda en CDMX y Zacatecas, pese a irregularidades procesales como la falta de firma en el escrito inicial. Eribel Mejía Barrios, abogado conocido por promover amparos en otros casos sensibles, como el de Tania Contreras, nueva presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas.

Más allá de la legalidad

La coincidencia de estos tres amparos no es un simple trámite jurídico. Revela una estrategia de blindaje legal para proteger a los hijos del expresidente y a presuntos integrantes de la red del huachicol fiscal.

Los expedientes reflejan un patrón: demandas colectivas, presentadas por terceros, que buscan parar cualquier intento de captura o acción penal contra los implicados, a pesar de que muchos enfrentan señalamientos graves de corrupción y crimen organizado.

Que los hijos de Andrés Manuel López Obrador aparezcan en tres amparos distintos, junto a personajes del crimen organizado y del huachicol, no es un accidente: es una señal de cómo se usa el aparato judicial para blindar a quienes deberían rendir cuentas.

El amparo, herramienta ciudadana para proteger derechos, se ha convertido aquí en un escudo de impunidad de élite. La pregunta es inevitable: ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse este muro de protección?