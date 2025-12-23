Una aeronave de la Secretaría de Marina Armada de México que participaba en una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau se accidentó este lunes 22 de diciembre de 2025 en las inmediaciones de Galveston, Texas, en Estados Unidos. La información confirmada hasta ahora proviene de comunicados oficiales y autoridades involucradas en el operativo de rescate.

La aeronave tipo Beechcraft King Air se desplomó cuando se aproximaba al Aeropuerto Internacional Scholes, en condiciones de niebla densa. En el vuelo viajaban ocho personas: cuatro integrantes de la tripulación naval y cuatro civiles, entre ellos un menor de edad con quemaduras graves que era trasladado para recibir atención especializada en un hospital infantil de Galveston, como parte de una misión humanitaria.

Víctimas, sobrevivientes y búsqueda

Hasta este momento, las cifras oficiales se han ido ajustando conforme avanzan las labores de rescate y verificación:

Autoridades mexicanas y estadounidenses activaron protocolos de búsqueda y rescate de manera inmediata tras el accidente.

De acuerdo con reportes oficiales, al menos cinco personas perdieron la vida, entre ellas el menor que era trasladado para atención médica.

Equipos de rescate lograron localizar a seis personas, de las cuales cuatro sobrevivieron y dos fueron encontradas sin vida.

Las autoridades mantienen abiertas las labores de búsqueda, ya que una persona podría permanecer entre los restos de la aeronave, lo que ha prolongado las operaciones en la zona.

Las condiciones meteorológicas adversas, especialmente la baja visibilidad, complicaron las primeras horas del operativo. En las labores participan autoridades locales, la Guardia Costera de Estados Unidos y personal de apoyo mexicano, en un esfuerzo coordinado.

Coordinación con la Fundación Michou y Mau

La Fundación Michou y Mau confirmó su participación en la misión humanitaria y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, reiterando su compromiso con la atención de niñas y niños con quemaduras severas que requieren tratamientos de alta especialidad fuera del país.

El traslado tenía como objetivo brindar atención médica especializada al menor, dentro de los programas de apoyo internacional que la fundación mantiene desde hace años.

Investigación y próximos pasos

Autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, en coordinación con instancias mexicanas, iniciaron una investigación formal para determinar las causas del accidente. Entre las líneas de análisis se encuentran las condiciones climáticas, la visibilidad reducida y posibles factores técnicos, aunque hasta ahora no existe un dictamen preliminar.

La Secretaría de Marina informó que mantiene comunicación constante con las autoridades estadounidenses y con el consulado mexicano en la región para brindar apoyo a las familias afectadas y dar seguimiento puntual a la investigación.