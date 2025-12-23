Elementos de seguridad federales y estatales capturaron en Zapopan, Jalisco, a dos hombres identificados como el cuñado y el suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, señalado como uno de los líderes de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos.

La operación se realizó tras órdenes de cateo en dos domicilios ubicados en colonias de Zapopan, donde las fuerzas de seguridad ejecutaron diligencias con base en investigaciones que los vinculan con actividades delictivas y con la estructura financiera de ese grupo criminal.

Los detenidos fueron identificados como Mario Alfredo Lindoro Navidad, de 44 años, alias “7”, señalado como operador financiero y cuñado de Iván Archivaldo, y Mario Lindoro Elenes, de 69 años, alias “Niño”, referido como suegro del mismo capo.

En los inmuebles cateados las autoridades aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, cargadores, droga, vehículos de alto valor, equipos de telefonía y dinero en efectivo, elementos que, según las carpetas de investigación, estarían vinculados con el lavado de recursos y las operaciones financieras de la organización.

Capturas adicionales en Sinaloa

De manera paralela, en Mazatlán, Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a un presunto líder de una célula delictiva vinculada a Los Chapitos, junto con otro individuo. Durante ese operativo fueron aseguradas armas de fuego, municiones, droga, radios de comunicación y un vehículo.

Un golpe al entorno de “El Chapito”

Iván Archivaldo Guzmán Salazar es considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa tras la captura de su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Por ello, la detención de familiares cercanos con presuntas funciones financieras o logísticas es interpretada por analistas de seguridad como un golpe directo a la estructura operativa y económica de Los Chapitos.

Estados Unidos mantiene a Iván Archivaldo como uno de los objetivos prioritarios en materia de narcotráfico y ofrece una recompensa millonaria por información que lleve a su captura o condena. Las autoridades mexicanas han señalado que continuarán con investigaciones y operativos para desarticular las redes del grupo criminal.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica y las imputaciones que enfrentarán por delitos federales relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.