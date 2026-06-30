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Hoy hay Ley Seca en la CDMX

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Redacción
Author: Redacción
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La venta de alcohol queda prohibida en Centro de la CDMX. El anuncio llega en el marco del partido entre las selecciones de México y Ecuador, a celebrarse este martes en punto de las 19 horas en el Estadio Ciudad de México.

La prohibición aplica en las colonias Cuauhtémoc, Juárez, San Rafael, Tabacalera y Centro; también en el Perímetro A del Centro Histórico.

De acuerdo con el acuerdo firmado por César Cravioto, secretario del Gobierno capitalino, la suspensión en la venta de alcohol busca «preservar el orden público» y «garantizar la seguridad de las personas asistentes». Además, «prevenir conductas que pudieran alterar la sana convivencia».

La suspensión no aplica para el copeo en restaurantes, hoteles, cines, teatros y auditorios. «La venta en envase cerrado para consumir fuera del establecimiento deberá entenderse como suspendida», detalla.

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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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