El nombre de María Julissa comenzó a circular en redes sociales luego de que fuera vinculada con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras su muerte.

En distintas publicaciones se difundieron versiones que la relacionaban con el capo, incluyendo señalamientos sobre presunto lavado de dinero e incluso una narrativa que aseguraba que habría sido escort del líder criminal y que su testimonio habría contribuido a su captura. Sin embargo, esa versión fue desmentida oficialmente cuando la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que fue la pareja sentimental del narcotraficante quien proporcionó información clave para el operativo, no una influencer.

Ante la ola de especulaciones, María Julissa publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para rechazar cualquier vínculo con el caso.

“En los últimos días he visto que se está difundiendo información en redes sociales que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”, escribió.

La creadora de contenido pidió a sus seguidores no compartir información sin verificar, señalando que las noticias falsas pueden causar daño. Desde entonces, ha reducido su actividad en redes sociales y ha realizado apariciones breves para evitar polémica.

¿Quién es María Julissa?

María Julissa es influencer y creadora de contenido en Instagram y TikTok, donde suma casi siete millones de seguidores. Publica contenido fitness, de estilo de vida, béisbol, autos, bailes y tendencias.

Comenzó a generar contenido en 2017 y varios de sus videos acumulan millones de reproducciones, lo que explica el alcance que tuvo su nombre cuando comenzó a circular en medio del caso relacionado con El Mencho.