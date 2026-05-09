Puebla tiene una de las fechas más importantes del calendario cívico nacional: el 5 de Mayo. Cada año, la conmemoración de la Batalla de Puebla vuelve a poner a la ciudad en el mapa, con desfile, actos oficiales y una ruta turística que conecta historia, arquitectura, gastronomía y espacios públicos.

Para quienes buscan una escapada cultural, mayo es un buen momento para recorrer la capital poblana con otra mirada. La zona de Los Fuertes, el Centro Histórico, los museos, los dulces típicos, el mole poblano y las calles llenas de cantera convierten el viaje en una experiencia completa de fin de semana.

La ruta histórica del 5 de Mayo

La zona de Los Fuertes es el punto central para entender la conmemoración. Ahí se encuentra el Mausoleo al General Ignacio Zaragoza y distintos espacios vinculados con la memoria de la Batalla de Puebla, uno de los episodios más recordados de la historia nacional.

En 2026, el desfile conmemorativo tuvo un recorrido de 3.7 kilómetros, desde el Mausoleo al General Ignacio Zaragoza hasta el bulevar 5 de Mayo. La jornada reunió contingentes militares, instituciones educativas y autoridades, en una ceremonia que volvió a ocupar una de las zonas históricas más importantes de la ciudad.

Qué hacer en Puebla después del desfile

Puebla se disfruta caminando. El Centro Histórico ofrece catedral, casonas, museos, talavera, cafés, restaurantes y mercados. Para quienes viajan por primera vez, una ruta básica puede incluir la Catedral, la Biblioteca Palafoxiana, el Callejón de los Sapos, el Barrio del Artista y una comida poblana bien planeada.

También vale la pena extender el viaje hacia Cholula, Atlixco o alguna ruta gastronómica cercana. Mayo permite armar una escapada con historia, comida y descanso sin alejarse demasiado de la Ciudad de México. Puebla funciona porque reúne tradición, arquitectura y sabor en una ciudad fácil de recorrer durante un fin de semana.