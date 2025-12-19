Tres estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvieron el primer lugar en la Final Mexicana del Concurso Internacional Universitario de Programación, logro que les permitió asegurar su participación en la etapa regional de Latinoamérica, a celebrarse en Santiago de Chile en marzo de 2026.

El certamen, conocido como ICPC, reúne a equipos universitarios integrados por tres participantes que deben resolver, en tiempo limitado, una serie de problemas de alta complejidad algorítmica. Este formato fomenta el pensamiento lógico, la creatividad y la capacidad de trabajo en equipo bajo presión.

Los alumnos destacaron que la programación competitiva exige un tipo de razonamiento distinto al aprendizaje tradicional, ya que obliga a analizar cada problema desde múltiples perspectivas para encontrar soluciones eficientes y precisas. La preparación constante y la disciplina resultan claves para enfrentar este tipo de retos.

Uno de los integrantes del equipo participa actualmente en un intercambio académico en la Universidad de Helsinki, desde donde continúa su entrenamiento y coordinación con sus compañeros. Esta experiencia internacional, señalaron, ha fortalecido su visión sobre el crecimiento que ha tenido México en competencias universitarias de programación.

El asesor académico del equipo explicó que este tipo de competencias combinan conocimientos matemáticos, lógica avanzada y programación, lo que representa un estímulo intelectual importante para los estudiantes. Además, subrayó que mantener una actitud positiva y constante es fundamental durante la preparación.

Indicó también que varios miembros del club de programación de la UNAM han logrado integrarse a prácticas profesionales en empresas tecnológicas de alto nivel, lo que refleja la utilidad y pertinencia de las habilidades adquiridas en este tipo de actividades académicas.

Actualmente, los estudiantes continúan su entrenamiento rumbo a la competencia regional, donde se medirán con equipos de distintos países de América Latina, con el objetivo de consolidar su desempeño y representar dignamente a México en este encuentro académico.

La participación de estos universitarios confirma el papel de la UNAM como una institución que impulsa el talento joven y la formación de especialistas capaces de responder a los desafíos tecnológicos actuales, contribuyendo al desarrollo del conocimiento y la innovación en el país.