Shakira hace historia en Guadalajara

La música latina vivió un momento inolvidable en Guadalajara. Shakira, una de las artistas más queridas y exitosas del mundo, consiguió un logro histórico: llenar cuatro veces consecutivas el Estadio Akron con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El reconocimiento de OCESA

Para conmemorar este hito, OCESA le entregó un premio muy especial: una pieza artesanal wixárika con forma de jaguar, cubierta con más de 60,500 chaquiras. Este reconocimiento simboliza la fuerza y el impacto de la cantante colombiana, que noche tras noche deslumbró al público tapatío con su energía, talento y conexión única.

Un jaguar lleno de tradición y significado

El jaguar wixárika no es un premio cualquiera. Es una obra de arte creada por artesanas y artesanos mexicanos mediante la técnica ancestral de pegado con cera de Campeche y resina epóxica. Su elaboración tomó más de 40 horas de trabajo, reflejando la dedicación y el valor cultural de este regalo, que combina la tradición con la celebración de un fenómeno musical contemporáneo.

Una artista que conecta con México

Shakira ha demostrado en múltiples ocasiones su cariño por México y sus fans. Estos cuatro conciertos en Guadalajara son una prueba más de la lealtad y entusiasmo de su público, que la acompañó con euforia, coreando cada uno de sus éxitos. El Estadio Akron vibró con clásicos como Hips Don’t Lie y Ojos Así, además de los nuevos temas de su más reciente producción.

Una celebración compartida

El premio entregado por OCESA simboliza no solo un récord en asistencia, sino también la celebración de la unión entre la música y la cultura mexicana. Shakira, a través de este reconocimiento, se lleva un pedazo del arte wixárika y del corazón de un país que la ha acompañado a lo largo de su carrera.