Qué ocurrió

Eduardo Cervantes, ex dirigente de Morena en la Ciudad de México, lanzó un dardo directo al corazón del partido: “Hay mucha gente que miente, que es corrupta y que no comparte los fundamentos del proyecto”. Sus palabras, pronunciadas a menos de dos semanas de otra declaración en la que advirtió que “el principal enemigo de Morena está dentro de Morena”, no pasaron inadvertidas.

Poco después, se reportó que Cervantes fue removido de su cargo como responsable del Programa de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

La respuesta oficial

Paulo Emilio García, vocero del grupo parlamentario en el Congreso capitalino, intentó apagar el fuego. Aseguró que no había confirmación formal de la destitución y pidió esperar. Negó que se tratara de censura, aunque la narrativa es difícil de sostener cuando la voz crítica resulta ser la primera silenciada.

Morena contra sí mismo

La crítica no viene de la oposición, sino de sus propias filas. Cervantes no habló de conspiraciones externas, habló de mentira y corrupción dentro. Morena, que prometió ser distinto, termina replicando las prácticas que juró desterrar: callar a los críticos, esconder la podredumbre y maquillar su discurso con la narrativa de la “transformación”.

Implicaciones

La destitución de Cervantes exhibe la fragilidad de un partido que se presenta como el movimiento moral de México, pero que internamente admite vicios y simulaciones. El contraste es brutal: promesas de honestidad en campaña, pero prácticas de exclusión y corrupción en la realidad.

Cuando un partido calla a quienes lo cuestionan desde dentro, queda claro que sus promesas de renovación son solo un disfraz. Morena repite el libreto de los partidos que decía combatir. Las palabras de Cervantes no son solo una denuncia, son el eco de lo que muchos ya perciben: la autodenominada esperanza de México está hundida en sus propias contradicciones.