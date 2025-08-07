Con 40 años de trayectoria ininterrumpida, Pandora ha sido reconocido con uno de los máximos honores que otorga la Academia Latina de la Grabación: el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2025.

Isabel, Mayte y Fernanda han dejado una marca profunda en la historia de la música en español. Desde su debut con el icónico tema “¿Cómo te va mi amor?”, el trío conquistó los corazones del público latinoamericano, logró millones de discos vendidos y construyó una conexión emocional que perdura hasta el día de hoy.

El reconocimiento a Pandora no solo celebra su legado discográfico, sino su capacidad para reinventarse con el tiempo. Con giras internacionales, colaboraciones memorables y una fidelidad constante a su esencia, Pandora se ha consolidado como el trío femenino más emblemático de la música latina.

Este año, la lista de artistas galardonados con los Latin Grammy Special Awards está integrada por verdaderos íconos de la música iberoamericana: Susana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins, Olga Tañón y Pandora, quienes se suman a una tradición que honra el impacto cultural de figuras imprescindibles.

Ganadores del Latin Grammy a la Excelencia Musical en los últimos años

Año Artistas galardonados 2015 Gato Barbieri, Ana Belén y Víctor Manuel, Ángela Carrasco, Djavan, El Gran Combo, Pablo Milanés 2016 El Consorcio, Eugenia León, Ricardo Montaner, Ednita Nazario, Piero 2017 Lucecita Benítez, João Bosco, Ilan Chester, Víctor Heredia, Los Del Río, Guadalupe Pineda 2018 Erasmo Carlos, Dyango, Andy Montañez, José María Napoleón, Chucho Valdés, Wilfrido Vargas, Yuri 2019 Eva Ayllón, Joan Baez, José Cid, Lupita D’Alessio, Hugo Fattoruso, Pimpinela, Omara Portuondo, “El Puma” 2021 Martinho da Vila, Emmanuel, Pete Escovedo y Sheila E., Fito Páez, Milly Quezada, Joaquín Sabina, Gilberto Santa Rosa 2022 Rosario Flores, Myriam Hernández, Rita Lee, Amanda Miguel, Yordano 2023 Carmen Linares, Mijares, Arturo Sandoval, Simone, Soda Stereo, Ana Torroja 2024 Albita, Lolita Flores, Alejandro Lerner, Los Ángeles Azules, Draco Rosa, Lulu Santos 2025 Susana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins, Pandora, Olga Tañón

Con este galardón, Pandora consolida su lugar en el Olimpo de la música latina, al lado de quienes han marcado época, estilos y generaciones. Una huella imborrable, para siempre.