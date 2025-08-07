Irineo Mujica, conocido activista y organizador de múltiples caravanas migrantes en México, fue detenido el martes 6 de agosto por autoridades estatales en el municipio de Huehuetán, Chiapas. La aprehensión ha sido duramente criticada por defensores de derechos humanos y organizaciones civiles, que acusan al gobierno de intentar criminalizar la ayuda humanitaria a migrantes.

La detención ocurrió mientras Mujica se preparaba para acompañar una nueva caravana que partiría rumbo al norte del país. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que elementos de seguridad lo interceptan, sin que se le permitiera hacer declaraciones a la prensa ni contactar inmediatamente con su abogado.

Un activista incansable

Irineo Mujica, de origen mexicano-estadounidense, es uno de los rostros más visibles del movimiento migrante en la región. Fundador de la organización Pueblos Sin Fronteras, ha denunciado en múltiples ocasiones las condiciones inhumanas que enfrentan miles de personas que transitan por México rumbo a Estados Unidos.

En 2021, Mujica ya había sido detenido bajo acusaciones de tráfico de personas, aunque en su momento un juez determinó que no había elementos suficientes para procesarlo.

Reacciones

Diversas organizaciones, como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), condenaron la detención y pidieron su liberación inmediata. Señalan que el gobierno está utilizando las leyes para intimidar a quienes acompañan y protegen a los migrantes.

“Es arbitraria, y representa represalia contra el importante labor de defensa de derechos humanos de personas migrantes, y por su gran esfuerzo por generar un México más justo y menos violento. Cuando nos violentan a uno, nos violentan a todas y todos.”

— Pueblos Sin Fronteras

Hasta el momento, las autoridades de Chiapas no han ofrecido una versión oficial detallada sobre los motivos de la detención ni sobre la situación legal actual de Mujica.

Contexto más amplio

La detención ocurre en un momento especialmente tenso en la frontera sur, donde los flujos migratorios se han intensificado y las políticas del gobierno federal han sido criticadas tanto por organismos internacionales como por la sociedad civil.

Mientras miles de migrantes huyen de la violencia, la pobreza y la crisis climática en Centroamérica, activistas como Mujica se convierten en puentes humanos que ahora parecen estar en la mira del poder.