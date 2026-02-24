Estados Unidos comenzó a cobrar este martes un nuevo arancel global temporal del 10% a las importaciones, luego de que la Corte Suprema anuló los gravámenes más amplios que la administración de Donald Trump había impuesto bajo una ley de emergencia.

El viernes, Trump firmó una orden ejecutiva para establecer el arancel del 10% con vigencia de 150 días, como reemplazo de los aranceles anteriores que fueron invalidados por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Sin embargo, apenas un día después, el sábado, el mandatario anunció que la tasa aumentaría al 15%, lo que generó dudas sobre cuál sería realmente el porcentaje aplicado.

Confusión oficial y aviso de Aduanas

La agencia de Customs and Border Protection notificó el lunes por la noche a los transportistas que la tasa efectiva sería del 10%, ya que hasta ese momento no existía una nueva orden presidencial firmada que formalizara el incremento al 15%.

De acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca, Trump no ha cambiado su intención de elevar el arancel al 15% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, pero no se ofrecieron detalles sobre cuándo podría concretarse ese aumento.

El nuevo arancel entró en vigor a la medianoche, mientras que la recaudación de los aranceles previamente anulados —que oscilaban entre el 10% y el 50%— quedó suspendida.

Impacto en mercados y expectativa

La falta de claridad sobre la política arancelaria aumentó la incertidumbre en los mercados globales. Las bolsas abrieron con cautela, aunque al mediodía los principales índices estadounidenses operaban al alza.

Analistas de Deutsche Bank señalaron que el discurso presidencial podría ofrecer mayor claridad sobre los siguientes pasos en materia comercial y anticiparon que la tasa efectiva podría disminuir durante el año.