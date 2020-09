Este fin de semana se dio a conocer que José Luis Espinosa, conocido como ‘La Jefa’, falleció tras varias semanas de lucha contra la COVID-19, informó el gimnasio Las Barras Praderas ubicado en Naucalpan a través de redes sociales, donde el hombre se dio a conocer.

«Después de casi un mes de aferrarse como todo un guerrero, lamentamos compartir la noticia que José Luis Espinosa (la jefa) perdió la batalla el día de hoy. Con mucho dolor nos unimos a la pena que embarga a la familia. Descansa en paz mi hermano y que mi Dios todo poderoso te dé la luz y guíe tu camino hacia el descanso eterno, gracias por tu gran amistad, enseñanzas y ese ejemplo de vida, no es un adiós sino un hasta pronto!! Q. E. P. D. BARRAS PRADERAS por Siempre!!», se publicó.

El integrante del centro de acondicionamiento físico del Estado de México, logró notoriedad en las redes sociales, luego de que fue captado a inicios de la epidemia en México en un video donde negaba la existencia del coronavirus y acompañado de otras personas invitó al publico a acudir entrenar.







«Algunos morirán, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar (…) «Vénganse a jalar banda, yo no creo nada de eso, ojalá y hagan conciencia y dejen esa psicosis que les está metiendo la internet y la televisión. Yo no conozco ningún pinche caso, no he visto a nadie enfermo, así que yo lo vea, no he visto a nadie», se escucha.