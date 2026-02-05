Ante el aumento de contagios de sarampión en planteles educativos, la Secretaría de Salud de Jalisco ordenó el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas ubicadas en ocho municipios de la Zona Metropolitana, como medida preventiva para evitar la propagación de la enfermedad.

La disposición aplica en San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán, municipios donde se ha detectado un incremento en los casos confirmados.

Medidas sanitarias ante aumento de contagios

La decisión se da horas después de que autoridades estatales suspendieran clases en algunos municipios, y en medio de un escenario de crecimiento sostenido de casos de sarampión en la entidad.

Jalisco es actualmente el estado con la mayor tasa de incidencia de sarampión en lo que va del año, mientras que Chihuahua registró un pico relevante durante 2025.

Alerta regional por sarampión

Este miércoles, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica ante el incremento de casos de sarampión en América, con México como el país con mayor número de contagios.

La OPS instó a los gobiernos a intensificar las campañas de vacunación, al advertir que el 78 por ciento de los nuevos casos se ha registrado en personas no vacunadas.

Riesgo de perder estatus sanitario

El aviso de la OPS ocurre después de que Canadá perdiera en noviembre pasado su estatus de país libre de sarampión, y en un contexto donde México y Estados Unidos podrían seguir el mismo camino si no logran contener el brote.

Ambos países solicitaron una prórroga de dos meses para intentar controlar la propagación del virus. Sin embargo, en enero, la administración de Donald Trump formalizó la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, organismo bajo cuyo paraguas opera la OPS.

Cifras recientes de contagios

De acuerdo con la OPS, en las primeras tres semanas de este año se confirmaron mil 031 nuevos casos de sarampión en siete países, sin fallecimientos reportados. Esta cifra representa un incremento de 43 veces respecto al mismo periodo del año anterior.

La distribución de casos es la siguiente:

México: 740 casos

740 casos Estados Unidos: 171 casos

171 casos Canadá: 67 casos

En Estados Unidos, la atención sanitaria se ha concentrado recientemente en Carolina del Sur, mientras que en México, Jalisco se mantiene como la entidad más afectada en lo que va del año.