El sarampión volvió a colocarse como una amenaza para la salud pública en el continente americano. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante el aumento sostenido de contagios y llamó a los gobiernos a reforzar la vigilancia y las campañas de vacunación para contener el brote.

La advertencia llega en un contexto preocupante: los casos reportados durante 2025 superan a los registrados en los últimos cinco años, con brotes activos en varios países, entre ellos México, Estados Unidos y Canadá, que concentran la mayor carga de contagios en la región.

Llamado urgente a reforzar vacunación y vigilancia

En su alerta, la OPS subrayó la necesidad de actuar de manera inmediata para evitar una mayor propagación del virus.

“La OPS recomienda fortalecer la vigilancia y la búsqueda activa de casos, incluido el diagnóstico por laboratorio, implementar actividades complementarias de vacunación para cerrar brechas de inmunidad, y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier caso sospechoso”, señaló el organismo.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa pero prevenible mediante vacunación, por lo que la organización insistió en que las brechas de inmunidad representan el principal riesgo para nuevos brotes.

Casos y defunciones reportadas en 2025

De acuerdo con la OPS, durante el último año se registraron 14 mil 891 casos de sarampión en 13 países, con 29 defunciones asociadas. Los países más afectados fueron:

México: 6 mil 428 casos, incluyendo 24 defunciones

6 mil 428 casos, incluyendo 24 defunciones Canadá: 5 mil 436 casos, con 2 defunciones

5 mil 436 casos, con 2 defunciones Estados Unidos: 2 mil 242 casos, con 3 defunciones

2 mil 242 casos, con 3 defunciones Bolivia: 597 casos

597 casos Paraguay: 49 casos

49 casos Belice: 44 casos

44 casos Brasil: 38 casos

38 casos Argentina: 36 casos

36 casos Uruguay: 13 casos

13 casos Perú: 5 casos

5 casos Guatemala, Costa Rica y El Salvador: un caso cada uno

En total, la OPS advirtió que hubo 32 veces más contagios en 2025 en comparación con el año anterior, cuando se reportaron apenas 466 casos.

Incremento sostenido en lo que va del año

En lo que va de este año, ya se han confirmado mil 031 casos de sarampión en siete países, lo que representa 43 veces más contagios que los reportados en el mismo periodo del año pasado.

La distribución actual de casos es la siguiente:

México: 740 casos

740 casos Estados Unidos: 171

171 Canadá: 67

67 Guatemala: 41

41 Bolivia: 10

10 Chile: 1

1 Uruguay: 1

La OPS advirtió además que el 78 por ciento de los casos confirmados no estaba vacunado, mientras que en el 11 por ciento se desconoce el antecedente de vacunación, un dato que refuerza la urgencia de intensificar las campañas preventivas.

Riesgo regional y eventos masivos

El organismo alertó que México, Estados Unidos y Canadá, además de concentrar la mayor cantidad de casos, serán sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026, lo que incrementa el riesgo de propagación del virus ante la movilidad internacional.

Por ello, la OPS exhortó a los países a tomar medidas inmediatas de vacunación, recordando que el sarampión es una enfermedad evitable y que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para proteger a la población.