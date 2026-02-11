En medio del brote activo de sarampión en México, la Asociación Mexicana de Vacunología reiteró que la vacunación es fundamental para frenar contagios, pero también aclaró que existen casos específicos en los que la vacuna no debe aplicarse.

La organización subrayó que el biológico es seguro y altamente efectivo, pero insistió en que “conocer las contraindicaciones de la vacuna permite proteger a la población sin generar desinformación”, luego de que en redes sociales circulen datos incorrectos sobre quiénes pueden o no vacunarse.

¿Quiénes no deben vacunarse contra el sarampión?

De acuerdo con especialistas, la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), que contiene virus vivos atenuados, no está recomendada para:

Mujeres embarazadas , ya que se trata de una vacuna de virus vivos.

, ya que se trata de una vacuna de virus vivos. Personas con inmunosupresión grave , como pacientes con cáncer en quimioterapia, trasplantes, inmunodeficiencias primarias o bajo tratamiento inmunosupresor intenso.

, como pacientes con cáncer en quimioterapia, trasplantes, inmunodeficiencias primarias o bajo tratamiento inmunosupresor intenso. Quienes hayan presentado reacción alérgica grave (anafilaxia) a una dosis previa o a alguno de sus componentes.

a una dosis previa o a alguno de sus componentes. Personas con enfermedad aguda moderada o grave, en cuyo caso la aplicación debe posponerse, pero no cancelarse de forma definitiva.

La Asociación también aclaró un punto que ha generado confusión: la alergia al huevo no es una contraindicación, salvo que exista antecedente documentado de anafilaxia grave.

Además, destacó que la vacuna es segura durante la lactancia, ya que no se transmite al bebé a través de la leche materna ni representa riesgo para el lactante.

¿Cómo se contagia el sarampión y cuáles son los síntomas?

Especialistas de la UNAM explicaron que el sarampión se transmite mediante gotículas al hablar, toser o estornudar. Aunque suele asociarse con la infancia, también puede afectar a adolescentes y adultos no vacunados.

El periodo de incubación es de 10 a 14 días y los primeros síntomas incluyen:

Fiebre alta

Tos

Escurrimiento nasal

Enrojecimiento de ojos

Dolor de cabeza

Posteriormente aparece una erupción cutánea generalizada, uno de los signos más visibles de la enfermedad.

Las personas más vulnerables son quienes no cuentan con esquema completo de vacunación.

La UNAM recomendó que menores de 50 años que no sepan si recibieron ambas dosis se apliquen una dosis adicional. En cambio, quienes superan esa edad probablemente adquirieron inmunidad natural al haber padecido la enfermedad en la infancia.

¿Dónde puedo vacunarme si estoy en otro estado o soy extranjero?

La Secretaría de Salud informó que la vacuna puede aplicarse en:

Clínicas del IMSS, sin importar si se es derechohabiente

ISSSTE

Centros de Salud

Jornadas y campañas de vacunación

Esto aplica incluso si la persona se encuentra en otro estado o es extranjera.

Las autoridades reiteraron que ante cualquier duda lo recomendable es acudir directamente con personal de salud para recibir orientación adecuada.