La Secretaría de Salud confirmó la primera muerte por sarampión en la Ciudad de México, de acuerdo con el informe oficial del brote con corte al 9 de febrero. Con este caso, México acumula 28 defunciones relacionadas con la enfermedad durante el periodo 2025–2026.

Aunque el deceso registrado en la capital ocurrió en 2025, las autoridades sanitarias advierten que los contagios continúan en aumento en todas las entidades federativas, principalmente entre personas que no cuentan con esquemas completos de vacunación.

Niños pequeños, los más afectados

El reporte detalla que el grupo de edad con mayor número de casos confirmados es el de niñas y niños de 1 a 4 años, con 1,327 contagios, seguido del grupo de 5 a 9 años, con 1,088 casos, y el de 25 a 29 años, con 963 personas infectadas.

En términos de incidencia, el grupo más vulnerable es el de menores de un año, con una tasa de 50.41 casos por cada 100 mil habitantes, muy por encima del resto de la población. Le siguen los grupos de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 15.48 y 10.28, respectivamente.

Estados con defunciones confirmadas

Hasta el momento, las 28 muertes por sarampión se concentran en siete estados del país:

Chihuahua: 21

Jalisco: 2

Sonora: 1

Durango: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Ciudad de México: 1

Las autoridades reiteraron que el sarampión no es una enfermedad leve, especialmente en población infantil y personas sin inmunización, y llamaron a reforzar la vacunación para frenar la transmisión comunitaria.