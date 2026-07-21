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Brote de diarrea explosiva no fue provocado por productos mexicanos

MéxicoSalud
Mauricio Elí
Author: Mauricio Elí
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El secretario de Salud mexicano, David Kershenobich, descartó que el brote de diarrea explosiva detectado recientemente en Estados Unidos haya sido causado por productos mexicanos.

La mañana de este martes (21.06.2026), el funcionario recordó que eso también fue descartado ayer por la Administración Federal de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). “Obtuvieron un falso positivo” en una muestra de lechuga proveniente del país, señaló.

El titular de la SSA apuntó hacia que México tiene apenas 3 casos registrados de Cyclospora, el parásito responsable de la ciclosporosis. Esta enfermedad causa deposiciones con heces muy líquidas, en episodios incluso explosivos.

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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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