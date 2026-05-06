La principal hipótesis sobre el origen del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius apunta a una pareja de turistas de origen holandés que habría contraído el virus durante una excursión en Argentina, antes de embarcar.

De acuerdo con dos funcionarios argentinos que investigan el caso, los turistas participaron en una actividad de observación de aves en el sur del país. Durante esa salida, habrían visitado un vertedero, un entorno donde pudieron estar expuestos a roedores portadores del hantavirus.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que esta línea de investigación es la más sólida hasta el momento. Sin embargo, el origen del brote aún no está confirmado.

El caso ha generado dudas adicionales porque autoridades habían señalado previamente que Ushuaia y la provincia de Tierra del Fuego no registraban antecedentes de casos de hantavirus, lo que complica la explicación sobre el posible foco inicial.

La excursión en Argentina que está bajo investigación

La hipótesis que analizan las autoridades argentinas parte de una actividad previa al embarque. La pareja holandesa habría recorrido una zona de observación de aves en el sur de Argentina y, dentro de esa excursión, habría pasado por un vertedero.

Ese punto es relevante porque el hantavirus se asocia principalmente con la exposición a roedores infectados o a sus excretas. En espacios donde hay basura, poca higiene o presencia de fauna silvestre, el riesgo puede aumentar si existen roedores portadores del virus.

La investigación busca determinar si ese contacto fue el punto inicial de contagio y si después la infección pudo extenderse dentro del crucero.

Hasta ahora, la versión se mantiene como hipótesis. Las autoridades siguen revisando antecedentes, rutas, posibles exposiciones y la evolución de los pasajeros que presentaron síntomas durante el viaje.

El dato más delicado es que la zona donde habría ocurrido la exposición no aparecía como un lugar con antecedentes registrados de hantavirus, según lo informado previamente por autoridades locales. Eso obliga a revisar con más detalle si el contagio ocurrió realmente ahí o si el virus pudo haber ingresado al crucero por otra vía.

El MV Hondius llegará a Tenerife para evacuar a los pasajeros

El crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus, atracará el próximo sábado en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, España. Desde ahí, los pasajeros serán evacuados hacia sus países de origen.

Mónica García, ministra de Sanidad de España, informó que los catorce españoles que viajan en la embarcación, incluido un tripulante, serán trasladados al hospital militar Gómez Ulla, en Madrid, después de una revisión médica en Canarias.

Ese hospital cuenta con unidades de aislamiento de alto nivel. De acuerdo con la ministra, los pasajeros españoles permanecerán en cuarentena. Si alguno presenta síntomas, ingresará a las unidades de aislamiento; quienes sigan asintomáticos cumplirán la cuarentena en otras áreas del centro hospitalario.

La funcionaria explicó que todos los pasajeros que permanecen actualmente en el crucero están asintomáticos. Los tres casos con síntomas y el médico del barco, también enfermo, ya fueron evacuados desde Cabo Verde, donde el buque permanece fondeado.

La Organización Mundial de la Salud informó que los cuatro casos sintomáticos serán trasladados a Países Bajos para recibir atención médica.

El Gobierno español indicó que, una vez que el barco llegue a Tenerife, se activará el mecanismo de evaluación sanitaria y repatriación para pasajeros y tripulantes. En caso de que algún pasajero extranjero necesite atención urgente, será atendido en España.

Por ahora, la previsión oficial es que los pasajeros desembarquen, sean valorados médicamente y después viajen a sus respectivos países, salvo que su condición médica lo impida.