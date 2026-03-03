El registro para la Credencial Universal de Salud comenzará en los primeros días de abril, informó la Secretaría de Bienestar. Este documento formará parte del programa Salud Casa por Casa y funcionará como identificación dentro del sistema de salud, además de permitir la consulta de información médica.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel, señaló que el arranque formal está previsto principalmente para el 2 de abril. El registro se organizará por letra del apellido y por rango de edad, con el objetivo de evitar saturaciones en los módulos.

Registro nacional con casi 3 mil módulos

Para el trámite de la Credencial Universal de Salud se instalarán 2 mil 898 módulos en todo el país, al menos uno en cada municipio. En el operativo participarán más de 17 mil servidores públicos entre operadores, supervisores y personal de apoyo.

La credencial contará con versión física y digital. En el formato impreso aparecerán datos como nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre (si se conoce) y la clínica asignada. La versión digital permitirá consultar el historial clínico generado en el programa Salud Casa por Casa, donde ya se han levantado más de 11 millones de expedientes.

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, dio a conocer cuál será la información que contendrá la Credencial Universal de Salud, así como la documentación necesaria para tramitarla. pic.twitter.com/IeXY4K20ld — NMás (@nmas) March 3, 2026

Requisitos para tramitar la Credencial Universal de Salud

Para personas mayores de edad:

Identificación oficial vigente con fotografía

(INE, pasaporte, cartilla militar u otro documento válido) CURP certificada

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

Número telefónico de contacto

Para menores de 18 años:

Acudir acompañados por el adulto responsable

Acta de nacimiento

CURP del menor

Identificación oficial del padre, madre o tutor

En las próximas semanas se publicará el calendario detallado con fechas específicas por letra y edad para acudir al módulo correspondiente.