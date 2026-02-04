El frente frío número 33 ya se encuentra avanzando por el noreste y oriente del país y traerá consigo lluvias fuertes, vientos intensos y un marcado descenso de temperaturas en diversas regiones, de acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional.

Para este miércoles se pronostican lluvias fuertes en zonas de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, además de un evento de Norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, el cual se extenderá durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

Estas condiciones estarán acompañadas por una masa de aire polar, una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, lo que provocará cambios bruscos en el clima a lo largo del día.

Durante la mañana se esperan temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, así como valores de -5 a 0 grados en entidades como Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En regiones como la Ciudad de México, Querétaro y Morelos, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados.

Se esperan bajas temperaturas en todo el país



Por la tarde se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el sur de Morelos, el suroeste de Puebla y la costa de Chiapas, lo que acentuará la sensación de cambios extremos de temperatura en un mismo día.

Para la noche, se mantienen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, por lo que se recomienda evitar actividades en zonas altas y atender las indicaciones de Protección Civil.

El pronóstico también advierte rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, además de vientos fuertes en entidades del norte y centro del país. En las costas, se espera oleaje elevado, con alturas de hasta 3.5 metros en el litoral de Tamaulipas, norte de Veracruz y el golfo de Tehuantepec, así como mar de fondo en el Pacífico.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan tomar precauciones, mantenerse informados sobre el clima local, evitar traslados innecesarios en zonas de lluvia o viento fuerte y proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y población vulnerable ante los cambios bruscos de temperatura.