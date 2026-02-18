Mientras el país enfrenta un nuevo brote de sarampión, surge una duda natural con el inicio de la temporada de altas temperaturas: ¿el calor puede empeorar la situación?

La respuesta técnica es clara. El calor no provoca sarampión. Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea. Sin embargo, las altas temperaturas sí pueden generar condiciones que compliquen el control del brote.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark García, informó que las entidades con mayor incidencia por cada 100 mil habitantes son Jalisco, Colima y Chiapas. En números absolutos, Jalisco encabeza con 2 mil 459 casos confirmados, seguido de Chiapas con 546 y Ciudad de México con 233. También figuran Sinaloa, Sonora y Puebla entre los estados con más contagios acumulados en 2025 y 2026.

¿Cómo puede influir el calor?

Durante olas de calor aumentan las atenciones médicas por deshidratación, golpes de calor y enfermedades gastrointestinales. Esa presión adicional sobre hospitales y centros de salud puede complicar la logística de vacunación y el seguimiento epidemiológico en estados donde ya hay transmisión activa.

Otro punto crítico es la cadena de frío. La vacuna triple viral SRP —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— requiere refrigeración constante. Fallas eléctricas o interrupciones en sistemas de enfriamiento, más frecuentes en periodos de calor extremo, pueden comprometer la eficacia de las dosis si no existen sistemas de respaldo adecuados.

Además, el comportamiento social influye. En temporadas de calor intenso, muchas personas permanecen en espacios cerrados con aire acondicionado y ventilación limitada. El virus del sarampión puede permanecer suspendido en el aire durante varias horas, lo que facilita su transmisión en ambientes cerrados.

Estrategia nacional y vacunación

El Gobierno federal anunció atención prioritaria en estados como Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Puebla, Colima, Nayarit, Tlaxcala, Durango, Chiapas, Tabasco y Sonora. La estrategia se implementa en coordinación con la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, con más de 21 mil puntos de vacunación en todo el país.

Especialistas coinciden en que la herramienta más eficaz para contener el brote es la vacunación. Dos dosis de la vacuna SRP ofrecen una protección cercana al 97 %, reduciendo de manera significativa el riesgo de contagio y de complicaciones graves.

El calor no es la causa del brote, pero sí puede convertirse en un factor que complique su control si no se refuerzan las medidas preventivas. En un escenario de temperaturas en ascenso, completar el esquema de vacunación es la acción más directa para cortar la cadena de transmisión.