Mientras el discurso antiinmigrante crece en Estados Unidos, Los Tigres del Norte responden con música, cultura y legado. La icónica agrupación fue oficialmente condecorada en San Francisco, donde este 9 de febrero fue declarado como “El Día de Los Tigres del Norte”, un reconocimiento a su impacto en la comunidad latina y migrante.

En medio del revuelo por la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026, la banda habló en conferencia de prensa y aplaudió que el artista puertorriqueño cantara en español, llevando un mensaje cultural que —según ellos— conecta con la lucha que han defendido durante décadas.

Luis Hernández destacó que el mensaje de Bad Bunny representa la misma voz que Los Tigres han levantado en sus canciones: orgullo latino, identidad, resistencia y dignidad para los migrantes:

«Estamos muy contentos, porque hemos trabajado mucho por nuestra comunidad migrante de los Estados Unidos y creo que no solamente es un reconocimiento de nuestra trayectoria, sino también a lo que hemos aportado en la comunidad… De alguna manera nuestras canciones han alentado a que la gente pues tenga un progreso y que además, nosotros a través de las mismas podamos llegar a los oídos de la gente que allá arriba en los diferentes puestos políticos puedan hacer un cambio y una diferencia para nuestra gente»

El momento no fue casual. La condecoración llegó apenas un día después del histórico show del Super Bowl en la misma ciudad, marcando un fin de semana cargado de simbolismo para la música latina.

Jorge Hernández confesó que, al ver el espectáculo del “Conejo Malo”, se sintió reflejado, asegurando que los mensajes de orgullo, cultura y representación son los mismos que Los Tigres han defendido durante toda su carrera:

«En el final de su presentación, pudimos ver lo que nosotros venimos haciendo por años al dar gracias a América una canción que siempre se la dedicamos a todos los amigos de Latinoamérica. Eso es una parte muy bonita y nos vimos reflejados y orgullosos del trabajo que hicieron, y pues felicitarlos por eso», enfatizó.

De San Francisco al mundo, Los Tigres del Norte siguen demostrando que no solo son leyenda musical… son la voz de millones.