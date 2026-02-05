Pequeño dirige la orquesta sinfónica del conservatorio de Puebla

Fue en la Casa de la Cultura de Puebla donde sucedió algo que parece sacado de una película.

Un niño de aproximadamente 6 años estaba tan metido en la música, tan concentrado en cada nota, haciendo los movimientos propios como si dirigiera la sinfónica, tanto que el director de la orquesta quedó impactado… y decidió invitarlo al escenario.

El pequeño tomó la batuta como si hubiera nacido para eso. Dirigía con pasión, con ritmo, con una conexión real con la música. No estaba jugando: la estaba sintiendo.

Y como todo un verdadero artista, al terminar, no se olvidó de lo más importante: agradecer al público, con una humildad y una presencia que muchos adultos aún no tienen.

Un momento puro. Talento, emoción y futuro en un solo escenario.

Este es el video del usuario de TikTokl @hecrof con el mágico momento que vivió el pequeño con la La orquesta sinfónica del conservatorio del estado de Puebla

Su maestra, la maestra Leticia Huerta comentó: «Es mi alumno y tiene habilidades innatas sobre la música 🎵 más otras habilidades, es extraordinario. Saludos a Gabi y su familia.»