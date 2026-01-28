Agárrese bien, porque esta historia parece sacada de un capítulo más de Cañitas, pero pasó en la vida real y en pleno Monterrey.

Carlos Trejo, el famoso cazafantasmas, investigador paranormal y personaje que nunca pasa desapercibido, denunció públicamente haber sido discriminado en el hotel Safi, uno de los más conocidos de Nuevo León. ¿La razón? Su forma de vestir.

Todo quedó grabado en un video que el propio Trejo subió a TikTok, donde se le ve visiblemente molesto reclamándole a una trabajadora del hotel, quien, con cara de incomodidad, solo atina a escuchar y ofrecer disculpas.

Según explica Trejo desde el inicio del clip, la escena ocurrió cuando bajó al restaurante del hotel para desayunar como cualquier huésped normal. Sin embargo, un mesero le negó el servicio con el argumento de que su presencia “podía ofender a otras personas”. Sí, así como lo oye.

Con la sangre hirviendo, Trejo decide entregar su llave y anunciar que se va del hotel. Pero no se va callado. En el video lanza un mensaje claro: no tolera la discriminación y menos en su propio país.

“Somos mexicanos, estamos para unirnos, no para discriminarnos”, reclama, mientras deja claro que no piensa quedarse en un lugar donde, según él, lo juzgan por su apariencia.

El cazafantasmas, fiel a su estilo biker, vestía una playera sin mangas con la portada de su libro Cañitas, imagen que, aparentemente, fue suficiente para que el personal del hotel decidiera negarle el servicio.

Trejo no solo abandona el lugar, también lanza una advertencia: no recomendará el hotel. Y sube todavía más el volumen cuando menciona que en cuestión de minutos tendría una entrevista nacional con el periodista Gustavo Adolfo Infante, dejando entrever que el tema no se quedaría ahí.

“Me voy al hotel de enfrente, donde creo que me van a tratar mejor por ser mexicano”, dice, antes de rematar con que ni taxi quiere del lugar.

Eso sí, el video no termina de la forma más elegante. En los últimos segundos, Trejo se lanza con insultos directos hacia el mesero, lo que también generó críticas entre usuarios que, aunque apoyaron su denuncia, cuestionaron la manera en que cerró el reclamo.

El clip se volvió viral, reavivando el debate sobre la discriminación por apariencia en espacios “de prestigio” y dejando una pregunta flotando en el aire:

¿Dónde termina el código de vestimenta y dónde empieza la discriminación?