Pentágono habría amenazado al Vaticano por criticar a Trump; Washington lo niega

Un nuevo episodio tensó la relación entre Washington y el Vaticano después de que un reporte de The Free Press asegurara que funcionarios del Pentágono presionaron al representante papal en Estados Unidos para que la Iglesia dejara de confrontar la política exterior de Donald Trump. La versión sostiene que el encuentro ocurrió en enero y que ahí se lanzó una advertencia sobre el peso militar de Estados Unidos frente a la postura del Vaticano.

Según ese reporte, el subsecretario de Defensa para Política, Elbridge Colby, convocó al entonces nuncio apostólico en Washington, el cardenal Christophe Pierre, después de que desde el Vaticano se cuestionara la línea de Trump sobre la guerra con Irán. De acuerdo con la reconstrucción citada por The Free Press y retomada por otros medios, en la reunión se habría dicho que “Estados Unidos tiene el poder militar para hacer lo que quiera en el mundo” y que la Iglesia Católica “haría bien en ponerse de su lado”.

La tensión no se da en el vacío. En los últimos días, el papa Leo XIV elevó el tono contra la retórica de Trump sobre Irán y calificó como “verdaderamente inaceptable” la amenaza de destruir “toda una civilización”. Esa condena marcó un quiebre inusual entre la Santa Sede y la Casa Blanca, en medio de la guerra en Medio Oriente.

El Pentágono rechaza el tono del reporte y Vance dice que revisará lo ocurrido

La administración Trump ya salió a responder. Un portavoz del Departamento de Defensa dijo a Newsweek que la caracterización hecha por The Free Press fue “altamente exagerada y distorsionada” y sostuvo que la reunión entre funcionarios del Pentágono y del Vaticano fue “respetuosa y razonable”. Además, afirmó que Washington mantiene “la más alta consideración” por la Santa Sede y que desea continuar el diálogo.

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🇺🇸🇻🇦Pentagon threatened the Pope – The Free Press



The Pentagon summoned the Pope's ambassador, told him the United States has the military power to do "whatever it wants," and warned that the Church better take its side.



They even invoked the Avignon Papacy, a dark… pic.twitter.com/NPkOZ8jv2h — Megatron (@Megatron_ron) April 8, 2026

Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance dijo que quiere hablar con el cardenal Christophe Pierre y con funcionarios estadounidenses para saber “qué fue lo que realmente pasó”. También evitó respaldar de inmediato la versión publicada y señaló que no le parece buena idea opinar sobre historias “no confirmadas ni corroboradas”.

El mismo reporte añade un elemento especialmente delicado: la supuesta referencia histórica a la llamada “cautividad de Aviñón”, cuando en el siglo XIV la monarquía francesa obligó al papado a trasladarse y actuar bajo su influencia. Esa alusión fue interpretada por algunos dentro del Vaticano como una amenaza simbólica de fuerza. Hasta ahora, no hay registro público de la reunión ni confirmación oficial del contenido atribuido a Colby.

El trasfondo es una ruptura política y moral entre Trump y el Vaticano

El choque entre ambas partes viene creciendo desde hace semanas. El papa Leo XIV, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, se ha mostrado cada vez más duro frente a la guerra impulsada por Trump e Israel contra Irán, y también ha cuestionado el lenguaje de destrucción total usado por la Casa Blanca.

En ese contexto, el reporte sobre la reunión en el Pentágono fue leído como otra señal de una fractura más profunda: de un lado, un gobierno que exige alineamiento en política exterior; del otro, una Santa Sede que decidió ya no guardar silencio frente a la escalada militar. Por ahora, lo que existe es una denuncia periodística fuerte, una desmentida parcial del Pentágono y una tensión política cada vez más visible entre ambos centros de poder.