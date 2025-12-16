El caso que involucra el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz escaló de manera contundente. Autoridades judiciales confirmaron la existencia de seis órdenes de arresto relacionadas con el crimen de ambos colaboradores cercanos de Clara Brugada, una de las figuras más visibles de Morena en la Ciudad de México.

La información marca un giro relevante en la investigación. No se trata ya de un hecho aislado ni de responsables individuales, sino de una indagatoria que apunta a una red más amplia de participación y posibles encubrimientos. Las órdenes de captura reflejan que el expediente ha avanzado hacia niveles más profundos de responsabilidad penal.

Ximena Guzmán y José Muñoz no eran personajes secundarios. Ambos formaban parte del equipo político de Clara Brugada, lo que vuelve inevitable el impacto político del caso. La cercanía con una figura clave del oficialismo coloca a Morena bajo un nuevo foco de escrutinio público, especialmente en un contexto donde el discurso gubernamental insiste en combatir la impunidad.

Hasta ahora, ni Brugada ni la dirigencia de Morena han ofrecido una explicación clara sobre el alcance de las investigaciones ni sobre el vínculo entre los detenibles y las estructuras políticas en las que operaban. El silencio contrasta con la gravedad de los hechos y alimenta dudas legítimas sobre la transparencia del proceso.

El caso también expone una constante preocupante en la capital del país: homicidios con trasfondo político o administrativo que tardan en esclarecerse y que solo avanzan cuando la presión pública se vuelve insostenible. Cada día sin respuestas fortalece la percepción de que la justicia actúa con cautela cuando los expedientes rozan al poder.

Las órdenes de arresto representan un paso, pero no una conclusión. La pregunta central sigue abierta: ¿hasta dónde llegará la investigación y a quiénes tocará realmente? En un país donde la justicia suele detenerse antes de incomodar a las cúpulas políticas, el desenlace de este caso será una prueba real del compromiso institucional con la verdad.