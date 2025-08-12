martes, agosto 12, 2025
Conferencias
All

Top 5 This Week

Related Posts

La red de nepotismo de Guadalupe Taddei: familiares con sueldos millonarios en el gobierno

Noticias
Sofia Arias
Author: Sofia Arias
2 min.read
Taddei

La “austeridad republicana” parece tener una excepción clara: la familia de Guadalupe Taddei Zavala.

El usuario @jorgegogdl en X recopiló y publicó la siguiente información:
Registros de la Secretaría de la Función Pública confirman que hijos, sobrinos y primos de la actual presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) ocupan puestos clave en diferentes niveles y dependencias de gobierno, con sueldos que, en conjunto, superan los 800 mil pesos mensuales.

Mientras millones de mexicanos enfrentan recortes, carencia de medicamentos y servicios públicos deteriorados, la red familiar de Taddei vive del erario con salarios que superan con creces lo que gana el propio presidente de la República.

Los nombres y los sueldos

Datos oficiales revelan esta red de privilegios:

NombreParentescoPuestoDependenciaSueldo mensual bruto
Jorge Luis Taddei BringasPrimoExdelegado en Sonora, Programas del BienestarSecretaría de Bienestar$126,617
Jorge Carlos Taddei ArriolaSobrinoEx Enlace ParlamentarioCámara de Diputados$35,520
Ivana Celeste Taddei ArriolaSobrinaExdiputada local, colaboradora de Morena y conductora de La MorenizaMorena$125,051.60
Luis Rogelio Piñeda TaddeiHijoSecretario particular del Gobernador de SonoraGobierno de Sonora$133,865.94
Jorge Francisco Piñeda TaddeiHijoEx Jefe de DepartamentoGobierno de Sonora$20,104
León Fernando Piñeda TaddeiHijoDirector de ÁreaCONADE$67,877
Luis Alonso Taddei TorresSobrinoDirector del Instituto Sonorense de la JuventudGobierno de Sonora$49,000
Pablo Taddei ArriolaSobrinoDirector GeneralLitio para México$161,439

Total estimado mensual: Más de $819,000 pesos.

Nepotismo descarado

Esto no es casualidad. La Ley General de Responsabilidades Administrativas prohíbe el uso de influencias para colocar familiares, pero estos nombramientos, en su mayoría de confianza o por honorarios, evaden concursos públicos y permiten que las sillas del poder se hereden como patrimonio familiar.

No se trata de puestos menores, sino de cargos estratégicos con acceso a recursos, decisiones y proyección política. Cada nombramiento, cada salario, es un recordatorio de que la red de influencia pesa más que el mérito.

La contradicción con la “austeridad”

El contraste es ofensivo: mientras el gobierno recorta presupuesto a hospitales, universidades y programas sociales, los familiares de la presidenta del INE cobran sueldos de lujo. Este patrón no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que también normaliza un modelo político donde la lealtad familiar vale más que la capacidad profesional.

¿Quién rinde cuentas?

Hasta ahora, Guadalupe Taddei no ha emitido una sola declaración pública que explique cómo y por qué sus familiares han sido favorecidos con estos cargos. El silencio institucional es tan elocuente como los números que aparecen en las nóminas oficiales.

La pregunta es inevitable: ¿cuántos mexicanos con experiencia, preparación y vocación de servicio quedan fuera porque no tienen el apellido correcto?

Artículo anterior
¿Hablas más con la IA que con tu familia? Este podcast te lo advierte
Sofia Arias
Sofia Arias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Popular Articles

Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

© Desarrollado por Básico.fm.