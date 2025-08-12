La “austeridad republicana” parece tener una excepción clara: la familia de Guadalupe Taddei Zavala.

El usuario @jorgegogdl en X recopiló y publicó la siguiente información:

Registros de la Secretaría de la Función Pública confirman que hijos, sobrinos y primos de la actual presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) ocupan puestos clave en diferentes niveles y dependencias de gobierno, con sueldos que, en conjunto, superan los 800 mil pesos mensuales.

Mientras millones de mexicanos enfrentan recortes, carencia de medicamentos y servicios públicos deteriorados, la red familiar de Taddei vive del erario con salarios que superan con creces lo que gana el propio presidente de la República.

Los nombres y los sueldos

Datos oficiales revelan esta red de privilegios:

Nombre Parentesco Puesto Dependencia Sueldo mensual bruto Jorge Luis Taddei Bringas Primo Exdelegado en Sonora, Programas del Bienestar Secretaría de Bienestar $126,617 Jorge Carlos Taddei Arriola Sobrino Ex Enlace Parlamentario Cámara de Diputados $35,520 Ivana Celeste Taddei Arriola Sobrina Exdiputada local, colaboradora de Morena y conductora de La Moreniza Morena $125,051.60 Luis Rogelio Piñeda Taddei Hijo Secretario particular del Gobernador de Sonora Gobierno de Sonora $133,865.94 Jorge Francisco Piñeda Taddei Hijo Ex Jefe de Departamento Gobierno de Sonora $20,104 León Fernando Piñeda Taddei Hijo Director de Área CONADE $67,877 Luis Alonso Taddei Torres Sobrino Director del Instituto Sonorense de la Juventud Gobierno de Sonora $49,000 Pablo Taddei Arriola Sobrino Director General Litio para México $161,439

Total estimado mensual: Más de $819,000 pesos.

Nepotismo descarado

Esto no es casualidad. La Ley General de Responsabilidades Administrativas prohíbe el uso de influencias para colocar familiares, pero estos nombramientos, en su mayoría de confianza o por honorarios, evaden concursos públicos y permiten que las sillas del poder se hereden como patrimonio familiar.

No se trata de puestos menores, sino de cargos estratégicos con acceso a recursos, decisiones y proyección política. Cada nombramiento, cada salario, es un recordatorio de que la red de influencia pesa más que el mérito.

La contradicción con la “austeridad”

El contraste es ofensivo: mientras el gobierno recorta presupuesto a hospitales, universidades y programas sociales, los familiares de la presidenta del INE cobran sueldos de lujo. Este patrón no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que también normaliza un modelo político donde la lealtad familiar vale más que la capacidad profesional.

¿Quién rinde cuentas?

Hasta ahora, Guadalupe Taddei no ha emitido una sola declaración pública que explique cómo y por qué sus familiares han sido favorecidos con estos cargos. El silencio institucional es tan elocuente como los números que aparecen en las nóminas oficiales.

La pregunta es inevitable: ¿cuántos mexicanos con experiencia, preparación y vocación de servicio quedan fuera porque no tienen el apellido correcto?