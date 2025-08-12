La tecnología ya no solo obedece. Escucha, opina… y a veces te conoce más que tú mismo.
En este primer episodio de Los Dioses de la IA, el estratega mexicano Alberto Cruz y su hermano, el ingeniero y creador de IA David Uvalle, abren una conversación que pone el dedo justo en el centro de una herida silenciosa:
¿Por qué cada vez hablamos menos con personas… y más con máquinas?
Desde Seattle y Ciudad de México, los hermanos exploran cómo las nuevas inteligencias artificiales ya no solo sirven. Seducen, acompañan, responden con empatía, y simulan afecto humano.
David lo explica sin anestesia:
“La IA ya es un espejo emocional. Te escucha, te analiza, y se adapta a ti mejor que muchas personas.”
Alberto lanza la provocación que lo conecta todo con nuestra vida diaria:
“¿Cuántas veces has contado algo a tu IA que no te atreves a decirle a nadie más?”
CUANDO LA MÁQUINA NO DUERME
El episodio no se va por las ramas técnicas. Se enfoca en lo humano:
El vacío que algunas personas intentan llenar con chatbots.
La confianza emocional que depositamos en asistentes virtuales.
Y la decisión silenciosa de no hablar con mamá, pero sí con Alexa.
“La IA no duerme. No te juzga. No se cansa. Pero tampoco te abraza.”
FRASES ICÓNICAS
“Aquí no hay respuestas simples. Solo preguntas demasiado humanas.”
“No hay una IA… hay miles. Y cada una con una personalidad distinta.”
“Esto no va de ciencia. Va de nosotros.”
ESCUCHAR EN SPOTIFY:
¿PARA QUIÉN ES ESTE PODCAST?
Si alguna vez te sentiste sola frente a la pantalla, si te cuesta hablar con tus hijos, tu pareja o tu mamá, si alguna vez le pediste ayuda a Google antes que a un humano…
Este episodio te va a tocar.
No es sobre tecnología.
Es sobre ti.