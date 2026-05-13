México presentó el prototipo final de Olinia, el auto eléctrico desarrollado como parte de una estrategia nacional para impulsar movilidad sustentable, tecnología mexicana y opciones de transporte de bajo costo.

El vehículo fue mostrado durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien defendió el proyecto como una apuesta por la innovación nacional y por soluciones de movilidad más accesibles para trayectos cotidianos.

Olinia será completamente eléctrico, podrá cargarse en cualquier enchufe doméstico y tendrá una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Por esa razón, estará enfocado en circulación urbana y comunitaria, sin uso en carreteras.

Roberto Capuano Tripp, responsable del proyecto, explicó que el vehículo fue diseñado para operar con costos bajos y competir como alternativa frente a motocicletas y automóviles compactos tradicionales.

“Es accesible, 100% eléctrico. Por lo cual cuesta muy poco operarlo. Inclusive menos que una moto”, señaló durante la presentación en Palacio Nacional.

De acuerdo con el Gobierno federal, el prototipo final llega después de 18 meses de desarrollo técnico y conceptual. La producción masiva está prevista para 2027, con una meta inicial de 20 mil unidades y una proyección posterior de alcanzar 50 mil.

Olinia, el primer auto eléctrico mexicano impulsado por el Gobierno federal, será presentado durante la inauguración del Mundial, confirmó Roberto Capuano Tripp, director del proyecto.



Capuano aseguró que el 7 de junio, Olinia “abrirá un nuevo capítulo en la transformación de… pic.twitter.com/Bz33ytLJ7i — Fernanda Familiar (@qtf) May 13, 2026

Olinia busca ser una alternativa económica para trayectos cortos

El proyecto fue pensado para personas que realizan traslados diarios dentro de ciudades, pueblos, zonas suburbanas y comunidades donde el transporte público puede ser insuficiente, costoso o poco flexible.

A diferencia de otros autos eléctricos orientados al lujo o al alto desempeño, Olinia apunta a resolver necesidades básicas de movilidad: recorridos cortos, transporte comunitario, carga ligera y traslados urbanos.

El vehículo tendrá dimensiones menores a las de un automóvil convencional, aunque el Gobierno aseguró que contará con un interior amplio y adaptable para distintos usos.

“La cantidad de espacio que tiene es una que ningún vehículo puede ofrecer”, afirmó Sheinbaum al hablar del diseño.

El modelo contempla distintas configuraciones: unidades para transporte comunitario, mototaxis eléctricos, pequeños vehículos de carga y versiones adaptadas para personas con discapacidad.

Uno de los puntos que más destacó el Gobierno fue la posibilidad de ajustar el vehículo para quienes requieran transportar una silla de ruedas o necesiten mayor accesibilidad física.

Las autoridades también informaron que las baterías podrán reutilizarse, reemplazarse y reciclarse, como parte de una estrategia ambiental vinculada al proyecto.

Un proyecto mexicano dentro del Plan México

Olinia forma parte del llamado Plan México, una estrategia impulsada por la administración de Sheinbaum para fortalecer el desarrollo tecnológico nacional y reducir la dependencia de tecnologías extranjeras en sectores estratégicos.

El Gobierno señaló que el diseño del vehículo tomó en cuenta consultas con ciudadanos y operadores de mototaxis en distintas regiones del país. La intención fue identificar necesidades reales de movilidad en comunidades donde un auto tradicional resulta caro o poco práctico.

Rosaura Ruiz, funcionaria federal vinculada al desarrollo científico y tecnológico, informó que la población podrá conocer el vehículo de cerca e incluso subir a él durante el evento oficial previsto para el próximo 7 de junio.