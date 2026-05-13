Sheinbaum cuestiona reportaje de CNN sobre agentes de la CIA en México: “¿Qué interés tiene?”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, cuestionó el reportaje de CNN sobre la supuesta participación de agentes de la CIA en una operación conjunta que habría terminado con la muerte de Francisco Beltrán, alias “El Payín”, señalado como operador del Cártel de Sinaloa.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó la publicación como una nota sensacionalista y sostuvo que busca instalar la idea de que agentes de la CIA operan en territorio mexicano “inclusive para eliminar a una persona”.

El reportaje de CNN señaló que la explosión de un vehículo registrada a finales de marzo en el Estado de México, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, habría sido parte de una operación conjunta en la que un artefacto fue ocultado dentro de la unidad.

Según esa versión, la acción habría sido facilitada por elementos de la CIA y habría terminado con la muerte de “El Payín”.

Tras la publicación, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, descartó que agencias extranjeras tengan presencia operativa en México, aunque reconoció que existe cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad.

“Falso”, respondió Claudia Sheinbaum a las versiones de CNN y The New York Times sobre supuestas operaciones de agentes de la CIA en México.



La presidenta acusó que hay grupos “que quieren una mala relación entre México y Estados Unidos” y calificó la información como… pic.twitter.com/Z0AuCFdLLG — Fernanda Familiar (@qtf) May 13, 2026

Sheinbaum niega operación de la CIA en México

Sheinbaum afirmó que en México no operan agentes de la CIA fuera del marco legal. Explicó que existen personas acreditadas del Gobierno de Estados Unidos, pero sus actividades están reguladas por la Ley de Seguridad Nacional.

“Imagínense el tamaño de la mentira que la propia CIA tiene que salir a desmentir. Entonces el objetivo es decir que ‘la presidenta no está diciendo la verdad, sí hay agentes de la CIA operando en territorio nacional’. Falso, solamente son los que están acreditados del Gobierno de los Estados Unidos para realizar tareas que están perfectamente determinadas por la Ley de Seguridad Nacional”, aseguró.

La presidenta también planteó que este tipo de publicaciones podrían buscar normalizar lo ocurrido en Chihuahua, donde se reportó la participación de cuatro agentes de la CIA en el hallazgo de un narcolaboratorio.

Para Sheinbaum, ese episodio debe investigarse porque podría implicar una violación a la ley mexicana.

“Poner lo que pasó en Chihuahua como algo normal, cuando no es algo normal, es una violación a la ley”, afirmó.

Cuestiona intereses detrás del reportaje

La mandataria cuestionó el posible interés de CNN al presentar una supuesta colaboración entre México y agentes de la CIA para la eliminación de objetivos criminales.

Sheinbaum sostuvo que existen grupos en México y Estados Unidos interesados en tensar la relación bilateral y empujar una narrativa favorable a la intervención estadounidense en el país.

“Si hay grupos que buscan eso, son todos los conservadores, todos los comentócratas que dicen todos los días que estamos en una situación de crisis, que le apuestan a una mala relación para la intervención de Estados Unidos en México”, afirmó.

Sobre los hechos ocurridos en Chihuahua, la presidenta informó que la Fiscalía General de la República realiza una investigación profunda para esclarecer lo sucedido.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua también abrió sus propias indagatorias, luego de que Maru Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, instruyó la creación de una unidad especializada para investigar el caso.

El tema vuelve a colocar en el centro la tensión entre cooperación bilateral y soberanía nacional, especialmente en un momento en que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa nuevos señalamientos por seguridad, narcotráfico e intervención extranjera.