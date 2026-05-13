Marx Arriaga convoca marcha el Día del Maestro para “refundar la SEP”

Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, convocó a una marcha en la Ciudad de México para exigir la “refundación de la SEP” el próximo 15 de mayo, Día del Maestro.

La movilización ocurre a tres meses de que Arriaga fue destituido de su cargo en la dependencia federal, tras una salida marcada por señalamientos, tensión interna y más de 100 horas de resistencia dentro de su oficina.

A través de su cuenta de X, el exfuncionario difundió la convocatoria dirigida a maestros normalistas y a comités en defensa de la Nueva Escuela Mexicana.

En el llamado, Arriaga colocó como demanda principal la “refundación de la SEP” y sumó otras exigencias vinculadas con el modelo educativo impulsado durante el obradorismo.

“¡Hermanos Normalistas! Sé que están indignados y que los maestros los hemos abandonado, pero si se unen a la marcha… ¡SIEMPRE ESTARÉ CON USTEDES! La comunidad se construye sobre dos categorías: corresponsabilidad y redes… ¡O luchamos juntos, o nos derrotarán por separado!”, escribió.

La marcha será el 15 de mayo en CDMX

De acuerdo con la convocatoria compartida por Marx Arriaga, la movilización será el jueves 15 de mayo, Día del Maestro.

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¡O luchamos juntos, o nos derrotarán por separado! https://t.co/ewLsba8A49 pic.twitter.com/I8ufLW6ViP — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) May 13, 2026

El contingente saldrá a las 09:00 horas del Metro Buenavista, ubicado en el cruce de avenida Insurgentes y Eje 1 Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El exfuncionario también difundió versiones personalizadas de la convocatoria para maestros de distintos estados, entre ellos Chiapas y Estado de México.

Entre las demandas del movimiento aparecen la salida de UNICEF, la “recuperación de la soberanía educativa” y el regreso de la llamada pedagogía obradorista.

También piden garantizar plazas para el 100 por ciento de los egresados normalistas, al acusar que solo el 3 por ciento de los graduados son contratados.

La convocatoria incluye además la creación de más escuelas normales rurales y el fin de los concursos para la asignación de plazas.

La polémica salida de Marx Arriaga de la SEP

Marx Arriaga dejó su cargo el 17 de febrero pasado, luego de ser destituido por el Gobierno federal como director de Materiales Educativos de la SEP.

Su salida generó polémica porque se negó a abandonar la oficina hasta recibir un documento oficial que confirmara su destitución, pese a que Nadia López ya había sido designada para reemplazarlo.

Durante casi cuatro días, Arriaga permaneció en el lugar acompañado de su equipo, una mochila y un retrato de Karl Marx.

El exfuncionario negó estar aferrado al cargo y afirmó que su postura era en defensa de los libros de texto y del modelo pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana.

Al dejar la SEP, aseguró que regresaría a dar clases y que su vida profesional no dependía de la administración pública, aunque como funcionario recibía un salario mensual superior a 100 mil pesos.

Ahora, Arriaga reaparece con una convocatoria política y magisterial en una fecha clave para el sector educativo: el Día del Maestro.

La marcha del 15 de mayo buscará convertir su salida de la SEP en una nueva bandera de movilización alrededor de la Nueva Escuela Mexicana, las normales rurales y la disputa por el rumbo de la educación pública.