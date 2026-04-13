Viajar por carretera en México costará más. Caminos y Puentes Federales informó un ajuste en las tarifas de casetas en distintas autopistas del país, un incremento que ya comenzó a aplicarse en varios tramos y que impactará de forma directa a millones de automovilistas.

De acuerdo con la información difundida, el aumento forma parte de una actualización periódica relacionada con los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura carretera. Aunque el ajuste no fue uniforme, en términos generales los incrementos rondan entre 5 y 9 por ciento, dependiendo de cada tramo.

Así quedan algunos de los nuevos precios

Entre los ejemplos dados para automóviles, la autopista México-Toluca pasó de 111 a 116 pesos. En el caso de la México-Pachuca, la tarifa subió de 69 a 72 pesos.

También se reportó un aumento en la México-Cuernavaca, que pasó de aproximadamente 136 a 145 pesos. En la México-Querétaro, el cobro subió de alrededor de 204 a 216 pesos, mientras que en la México-Puebla el ajuste fue similar, al pasar de 204 a cerca de 216 pesos.

-México – Toluca: tarifa de 111 a 116 pesos para automovilistas

para automovilistas -México – Pachuca: tarifa de 69 a 72 pesos para automovilistas

para automovilistas -México – Cuernavaca: pasó de aproximadamente 136 a 145 pesos

-México – Querétaro: subió de alrededor de 204 a 216 pesos

-México – Puebla: incrementó de 204 a cerca de 216 pesos

Estos costos pueden variar según el tipo de vehículo, ya que las tarifas para camiones y transporte de carga son más altas. Por ello, el impacto del ajuste no será igual para todos los usuarios de las autopistas.

Según la información difundida, detrás de este aumento están factores como los costos de mantenimiento de las autopistas, la actualización de servicios y los ajustes inflacionarios. Con este nuevo esquema, desplazarse por carretera vuelve a presionar el gasto de quienes dependen de estas rutas para viajar o trabajar.