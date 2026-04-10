La audiencia de sentencia de Ismael Zambada García, “El Mayo” Zambada, fue pospuesta por segunda ocasión en la corte federal de Brooklyn, Nueva York. La sesión estaba prevista para el 13 de abril, pero ahora fue reprogramada para el 18 de mayo, según reportes difundidos este jueves a partir de información de la propia corte.

El ajuste llega después de que en diciembre de 2025 la defensa ya había conseguido un primer aplazamiento de 90 días, cuando la fecha se movió al 13 de abril. En ese momento, el juez Brian Cogan aceptó la petición del abogado Frank Pérez, quien argumentó que necesitaba más tiempo para preparar el memorándum de sentencia.

La defensa dice que la violencia en Sinaloa complicó el trabajo legal

De acuerdo con los reportes, la defensa sostuvo que la nueva postergación está relacionada con complicaciones para terminar ese memorándum de sentencia. El abogado de Zambada ha señalado que la violencia en Sinaloa ha dificultado la recopilación de información clave y el contacto con personas que podrían aportar elementos para la estrategia legal.

En la solicitud anterior, Frank Pérez ya había explicado ante la corte que una parte importante de la información mitigante debía obtenerse en regiones de México afectadas por violencia e inestabilidad, lo que provocaba retrasos en viajes, comunicaciones y verificaciones documentales. También indicó entonces que el gobierno estadounidense no se oponía a la prórroga.

El abogado también declaró en medios que “El Mayo” Zambada preferiría permanecer en México y morir en su país antes que ser enviado al penal de máxima seguridad ADX Florence, en Estados Unidos. Además, ha insistido en que el contexto de violencia en Sinaloa se agravó tras la captura y traslado de su cliente a territorio estadounidense.