La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno no descarta la posibilidad de establecer un puente aéreo para enviar ayuda humanitaria a Cuba. Durante su conferencia, sostuvo que actualmente no existe ninguna restricción de vuelos hacia la isla y que México mantiene comunicación constante para evaluar las necesidades.

La declaración ocurre después del envío marítimo de ayuda y en medio del escenario de presión internacional que enfrenta Cuba por la crisis de combustible. La mandataria señaló que, de ser necesario, se analizarían nuevas rutas de apoyo, incluyendo la vía aérea.

Sin restricciones de vuelos

Sheinbaum explicó que no hay impedimento legal o diplomático que limite las operaciones aéreas entre México y Cuba. Aclaró que las decisiones relacionadas con ayuda humanitaria se toman bajo criterios de cooperación y soberanía, sin condicionamientos externos.

El gobierno mexicano ha reiterado que su política exterior se basa en principios de no intervención y solidaridad, por lo que mantiene abierta la posibilidad de continuar enviando apoyo si las condiciones lo requieren.

Evaluación permanente del apoyo

La presidenta subrayó que cualquier decisión adicional dependerá de la evaluación de necesidades concretas en la isla y de la logística disponible. Hasta ahora, no se ha confirmado una fecha específica para un eventual puente aéreo, pero la opción permanece sobre la mesa.

El tema vuelve a colocar a México en el centro del debate regional sobre cooperación, asistencia humanitaria y relaciones bilaterales en un contexto internacional complejo.