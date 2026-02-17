La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno enviará una nota diplomática de extrañamiento al Reino Unido por haber otorgado asilo a Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte.

Desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, la mandataria reiteró su rechazo a la protección concedida a Macías, quien está acusada en México por fraude y presuntos actos de corrupción vinculados al desvío de recursos públicos.

Señalamientos por desvío millonario

Sheinbaum recordó que Macías estaría relacionada con una bodega donde se localizó un documento en el que se hablaba del desvío de 415 millones de pesos. También hizo referencia al cuaderno atribuido a la esposa de Duarte en el que se leía la frase: “Sí merezco abundancia”.

“Una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, ¿cómo es posible que le den asilo?”, cuestionó la presidenta, al señalar que el gobierno mexicano fijará su postura formal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Nota diplomática en camino

Tras haber adelantado en la conferencia matutina del lunes que México reaccionaría ante la decisión británica, este martes 17 de febrero confirmó que la nota de extrañamiento ya se prepara y será enviada en términos diplomáticos.

La presidenta también cuestionó las condiciones de vida de Macías en Reino Unido y planteó dudas sobre el origen de los recursos con los que ha permanecido en ese país durante los últimos años.

Con este posicionamiento, el gobierno mexicano formaliza su inconformidad ante la decisión del Reino Unido de otorgar asilo a una persona acusada en México por presuntos delitos de corrupción.

¿Qué es una nota de extrañamiento?

Una nota de extrañamiento es un documento diplomático mediante el cual un gobierno expresa formalmente su inconformidad ante la decisión o actuación de otro Estado. No implica ruptura de relaciones ni sanciones automáticas, pero sí deja constancia oficial de desacuerdo.

En este caso, el gobierno de México utilizará esta vía para manifestar su rechazo al asilo concedido a Karime Macías, fijando una postura institucional frente al Reino Unido en términos diplomáticos.