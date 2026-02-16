Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno federal ofreció un cargo consular a Marx Arriaga como una de las opciones para que dejara la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública.

La mandataria explicó que el primer conflicto surgió por la postura de Arriaga frente a los ajustes en los materiales educativos. “No estaba de acuerdo en que hubiera modificación a los libros de texto. Ahí hubo un primer desacuerdo”, señaló al detallar el origen de la decisión.

Oferta institucional tras el desacuerdo

Ante ese escenario, Sheinbaum indicó que se plantearon distintas alternativas para su continuidad dentro del gobierno federal. “Frente a este desacuerdo, se le ofreció una posición consular entre otras. Valoramos muchísimo su labor”, afirmó, subrayando que la intención no fue desplazarlo, sino encontrar una salida institucional.

Añadió que el ofrecimiento fue parte de una propuesta coordinada con la SEP. “Yo le planteé al secretario de Educación que le ofreciéramos varias opciones. Tenía y tiene la posibilidad de quedarse en el gobierno”, declaró.

Defensa de los ajustes y autocrítica

La presidenta también defendió el principio de revisión permanente de los contenidos educativos. “Los libros de texto no son patrimonio de una persona y siempre tienen que irse mejorando”, sostuvo, al remarcar que las modificaciones forman parte de un proceso normal dentro del sistema educativo.

No obstante, reconoció que hubo fallas en la forma en que se comunicó la decisión. “Lo que no estoy de acuerdo, y hay que decirlo claramente, es quizás la manera en que se le notificó”, puntualizó.

Con estas declaraciones, el gobierno federal confirma que la salida de Arriaga estuvo vinculada a desacuerdos sobre los ajustes a los libros de texto y que existió una propuesta formal para mantenerlo dentro de la administración pública.