La presidenta Claudia Sheinbaum explicó el origen de la convocatoria difundida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para reunir apoyo económico destinado al pueblo de Cuba.

Durante un mensaje reciente, López Obrador compartió una cuenta bancaria en la que se busca recaudar recursos para la compra de alimentos, medicinas y productos básicos que serían enviados a la isla.

La iniciativa generó cuestionamientos en redes sociales, principalmente sobre la legalidad y supervisión de la cuenta utilizada para reunir los donativos.

Ante ello, Sheinbaum señaló que el llamado no surgió directamente desde el gobierno, sino de una iniciativa ciudadana impulsada por diversas personalidades.

🔴 #Sheinbaum aclara origen de cuenta tras mensaje de #AMLO sobre #Cuba



La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) explicó que la cuenta relacionada con el mensaje de Andrés Manuel López Obrador (@lopezobrador_) sobre Cuba surgió por iniciativa de ciudadanos y… pic.twitter.com/iqhs8fB5vW — Radio Fórmula Sonora (@rfsonora) March 16, 2026

“Hace algunos días salió un desplegado en el periódico La Jornada en el que firman muchas personalidades y personas. Llaman a depositar a una cuenta del banco Banorte que ellos abrieron, y que solicitaron a la Secretaría de Hacienda que esta asociación civil pudiera ser donataria para que se deposite ahí apoyo a Cuba. Eso fue iniciativa de ciudadanos que hicieron esta solicitud”, explicó.

La mandataria también aclaró que la cuenta no está fuera de la regulación financiera y que todos los movimientos deberán cumplir con las normas vigentes.

“Todas las cuentas de banco tienen que tener una reglamentación igual. No es algo que vaya a ser excluido de la regla de todos los depósitos; todo siempre es fiscalizado porque decían quién sabe cuánta cosa. Este es un llamado solidario al pueblo de Cuba”, sostuvo.