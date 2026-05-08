La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el cambio al calendario escolar para adelantar las vacaciones de verano por el Mundial 2026 todavía no está definido, pese a que la Secretaría de Educación Pública informó un día antes que las clases concluirían el 5 de junio.

Durante “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria explicó que lo anunciado por Mario Delgado, secretario de Educación Pública, corresponde por ahora a una propuesta surgida de los estados y de solicitudes planteadas por maestras y maestros.

“Sí, es una propuesta la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario”, dijo Sheinbaum.

La presidenta señaló que la propuesta busca adelantar las vacaciones principalmente por el Mundial 2026, torneo que tendrá partidos en México, pero insistió en que todavía debe revisarse el impacto en los días efectivos de clase.

Sheinbaum dice que aún no hay calendario definitivo

Sheinbaum reconoció que el Mundial será un momento importante para el país y que muchas personas estarán pendientes del torneo. Sin embargo, recalcó que cualquier ajuste debe considerar que niñas y niños no pierdan clases.

Claudia Sheinbaum señaló que el adelanto de vacaciones escolares todavía no es oficial.



Apuntó que el cierre anticipado del ciclo escolar 2025-2026 es una propuesta y que el calendario completo aún no está aprobado.



Explicó que la idea surgió desde distintos estados del país y… pic.twitter.com/DxmqR2hTl0 — Fernanda Familiar (@qtf) May 8, 2026

“No hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases”, afirmó.

La mandataria explicó que la propuesta fue discutida por secretarios de Educación de distintas entidades y que también fue solicitada por docentes.

“Entonces, hizo esta propuesta que se adelantaran las vacaciones. Pero también tiene que considerarse los días de clase de las niñas y los niños. Entonces, es una propuesta, todavía no está el calendario completo y pues vamos a esperar a que se defina ya de manera definitiva”, agregó.

Con estas declaraciones, Sheinbaum matizó el anuncio de la SEP y dejó en pausa el adelanto del cierre del ciclo escolar por el Mundial 2026.

Qué había anunciado la SEP sobre el cierre de clases

Un día antes, Mario Delgado informó que el cierre del ciclo escolar se adelantaría al 5 de junio, más de un mes antes de la fecha prevista originalmente.

De acuerdo con la SEP, la modificación respondía a la realización del Mundial 2026 en México y a la ola de calor prevista para junio y julio en varios estados del país.

El secretario de Educación Pública señaló que la decisión había sido tomada por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

También se informó que el ciclo escolar 2026-2027 iniciaría el 31 de agosto y que, entre el cierre anticipado y el arranque del siguiente periodo, habría una semana de trabajo interno para docentes y un periodo de regularización para estudiantes.

A la discusión se sumó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien propuso suspender clases y promover trabajo desde casa el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial, para facilitar la movilidad y evitar aglomeraciones.

Por ahora, el calendario escolar queda sin definición final. La SEP habló de un cierre anticipado; Sheinbaum aclaró que el cambio sigue como propuesta.