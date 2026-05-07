SEP adelanta 40 días fin de ciclo escolar por Mundial 2026: alumnos saldrán el 5 de junio

La Secretaría de Educación Pública confirmó que el ciclo escolar 2025-2026 terminará antes de lo previsto: las clases concluirán el próximo 5 de junio, días antes del inicio del Mundial 2026 en México.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informó que la decisión fue tomada por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por las y los secretarios de Educación del país.

“Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio”, señaló el funcionario.

Originalmente, el calendario escolar marcaba el cierre del ciclo el 15 de julio. Con la modificación, los estudiantes de educación básica saldrán de vacaciones más de un mes antes.

La decisión responde a dos factores principales: la ola de calor prevista para junio y julio en varios estados del país, así como la realización del Mundial 2026, que tendrá partidos en México.

Así quedará el calendario escolar tras el ajuste de la SEP

De acuerdo con la SEP, las clases terminarán el 5 de junio. Las labores administrativas concluirán el 12 de junio.

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La SEP cambió el calendario escolar por el Mundial: las clases terminarán el 5 de junio y el nuevo ciclo arrancará el 31 de agosto.



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Las maestras y maestros regresarán el 10 de agosto para una semana de Consejo Técnico, con el objetivo de preparar el siguiente ciclo escolar.

Después, del 17 al 28 de agosto, habrá dos semanas de reforzamiento de aprendizajes para estudiantes.

El inicio del ciclo escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto.

La SEP aseguró que este periodo de reforzamiento permitirá cumplir con los contenidos establecidos en el Plan de Estudios y apoyar el aprovechamiento escolar de las y los alumnos.

Calor y Mundial, las razones detrás del cambio

La modificación del calendario había sido solicitada por distintos secretarios de Educación del país debido a las altas temperaturas previstas para junio y julio.

En algunos estados se han registrado temperaturas extraordinarias superiores a los 45 grados, por lo que autoridades educativas plantearon ajustar el cierre de clases para reducir riesgos en las escuelas.

Mario Delgado también había señalado que la SEP mantenía diálogo con maestras y maestros, quienes también solicitaron revisar el calendario escolar.

“También estamos en diálogo con los maestros y las maestras; ellos también nos han pedido la modificación del calendario escolar”, dijo la semana pasada.

El ajuste ocurre en el contexto del Mundial 2026, que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá. México será sede mundialista por tercera ocasión y la inauguración del torneo está prevista para junio en la Ciudad de México.

Con esta decisión, millones de estudiantes de educación básica terminarán clases el 5 de junio, mientras el país se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.